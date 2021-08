Politik und Wahrheit

Bereits befinden wir uns in der vierten Welle dieser unsäglichen Covid-19-Pandemie. Trotz breit angelegter Impfung der Bevölkerung in unseren westlichen Demokratien steigen die Inzidenzfälle in diesem Spätsommer wieder. Wir waren euphorisch unterwegs, auf dem Weg zurück in die sogenannte Normalität, in die wiedererlangte Freiheit, nach einer zu langen Periode der Entbehrungen, der unerhörten Einschränkungen und Verbote.

Zweifelsohne: Der lange Lockdown hat seine Spuren hinterlassen, hat uns schmerzlich vorgeführt, dass wir in einer eng vernetzten, fragilen und krisenhaften Welt leben, und hat uns unsere Verletzlichkeit als Schicksalsgemeinschaft schonungslos offenbart. Immerhin: Schon hat sich in den USA und in vielen europäischen Ländern die stark gebeutelte Wirtschaft schneller erholt als gedacht, das Beispiel der Schweiz ist gar einmal mehr eindrücklich. Schliesslich ist der ungebrochene Höhenflug der Börsen bei allen Interpretationsanstrengungen eine erstaunliche Entwicklung sui generis. Die bange Frage stellt sich jetzt erneut: wie weiter? Müssen wir uns im Herbst auf ein fortwährendes Krisenszenarium mit Notstandsregelungen und partiellen Lockdowns einstellen, wie sie bereits da und dort eingefordert werden? Kommt der ersehnte Wirtschaftsaufschwung zum Stillstand, und müssen wir auf Jahre mit den verschiedenen Mutationsvarianten des Virus leben?

Charakteristisch für unsere Zeit ist wohl, dass sich alte und neue Probleme in einem immer komplexeren Geflecht von vielen Unbekannten überlagern. Der Umgang mit der Ungewissheit ist zu einer besonderen Kür geworden. Das anhaltende Malaise in unseren Gesellschaften, die «globale Unzufriedenheit», wie der amerikanische Intellektuelle Noam Chomsky die Befindlichkeit in unseren westlichen Demokratien definiert, rührt von einem dumpfen Gefühl her, dass immer noch disruptive Kräfte am Werk sind, die einen epochalen Kampf zwischen Moderne und Postmoderne führen.

Crash der Märkte führt zu Krise der Glaubwürdigkeit

Mit der jetzigen Covid-19-Kalamität verbindet sich auf eigentümliche Weise eine noch nicht überwundene ökonomisch-ökologische Zangenkrise, die durch die Nachwirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2007/2009 verständlich wird. Der Finanzcrash markierte eine Zäsur in unserer Hyperglobalisierung und versetzte dem bürgerlich-liberalen Freiheitsverständnis, das nach dem Fall der Berliner Mauer zu einer entgrenzten ökonomischen Freiheit und gesellschaftlich zu einer Pluralisierung geführt hatte, einen herben Schlag.

Damals, zu Beginn der Neunzigerjahre, machte Francis Fukuyamas Bestseller «Das Ende der Geschichte» Furore. Er vertrat darin die These, dass sich nach der Implosion der Sowjetunion überall auf der Welt die Prinzipien des Liberalismus, der Demokratie und der freien Marktwirtschaft durchsetzen würden. Trotz seines Loblieds auf den Liberalismus warnte er bald darauf vor der naiven Vorstellung, man könne das demokratische Modell westlicher Prägung überallhin exportieren. Wie recht er doch hatte, zeigt sich eindrücklich in diesen Tagen angesichts des beschämenden Debakels in Afghanistan.

Dieses liberale Modell geriet 2008 in eine Glaubwürdigkeitskrise, die bis heute anhält, mündete in einen neuen Staatsinterventionismus und in eine Kultur der verabsolutierten Inklusion, was die Parameter der Gesellschaftsgestaltung grundlegend verschoben hat. Das Aufkommen von Covid-19, der grössten Gesundheitsbedrohung unserer Tage, bringt unser Zusammenleben und die Weltwirtschaft zusätzlich gehörig durcheinander und verschlimmert bestehende Ungleichgewichte. Die Sprengkraft dieser beiden grossen, kurz aufeinanderfolgenden Weltkrisen (Finanzcrash und Pandemie) könnte in extremis in unseren Demokratien zu einem «Staat des permanenten Ausnahmezustands» führen, zu zunehmender Ungleichheit und Entsolidarisierung.

Im «postfaktischen» Zeitalter

Es könnte die Frage aufkommen, die der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk vorauseilend stellt, ob die momentan noch erfolgreichen liberalen Demokratien – bei allen Widersprüchen und Unzulänglichkeiten – imstande seien, in Zukunft allen ihren Bürgern die völlige Befriedigung ihrer intellektuellen und materiellen Bedürfnisse zu bieten. Von Washington bis Madrid und von London über Budapest bis Warschau sind seit längerem Beharrungskräfte in der Politik spürbar, die sich zunehmend bonapartistisch gebärden, das Selbstverständnis der Demokratie je nach Opportunität plebiszitär auslegen.

Dabei kommt diesen Führungseliten ein Phänomen entgegen, das wie kein anderes den politischen Wandel des 21. Jahrhunderts symbolisiert: die Postfaktizität, ein schrulliger Begriff, der 2016 zum «Wort des Jahres» gewählt wurde und seither eine grosse Wirkung entfaltet hat. Denn immer grössere Bevölkerungsschichten sind in ihrer flottierenden Unzufriedenheit bereit, Tatsachen zu ignorieren und sogar offensichtliche Lügen zu akzeptieren. Nicht der Anspruch auf Wahrheit, sondern das Aussprechen der «gefühlten Wahrheit» ist im «postfaktischen Zeitalter» zum allgemeingültigen Standard geworden. Im politischen Diskurs genügt oft, auf die «gegenwärtige gesellschaftliche Befindlichkeit» zu verweisen, um eine wirkliche, auf Fakten beruhende Debatte zu verunmöglichen.

Die Emotionalisierung des politischen Diskurses hat dazu geführt, dass Beweise, Widerspruchsfreiheit und wissenschaftliche Fakten – unerlässliche Kategorien in einem demokratischen System – nicht mehr relevant sind. Eine zunehmende Anzahl Menschen interessieren solche Kategorien nicht mehr. Offensichtlich hat eine Verschiebung hin zu einem Verständnis von Politik stattgefunden, bei dem Gefühle und momentane Befindlichkeiten Fakten übertrumpfen. Es kommt zunehmend der Eindruck auf, als sei im politischen Alltagsmenü das Angebot an Wahrheit gering, die Nachfrage danach aber noch geringer.

Wie viel Lüge verträgt die Demokratie?

Dass die sogenannten Fake News im Umfeld der Trump-Wahl 2016, auch des Brexit, in der Klimadebatte und bei gewissen separatistischen Bewegungen in Europa Hochkonjunktur erfahren haben, ist heute faktisch unbestritten – oder eben je nach Wahrheitsempfindung doch nicht? Schliesslich gehört «die Lüge» seit Menschengedenken zum politischen Handwerk. Der geistreiche Sir Winston Churchill meinte spitzbübisch dazu: «Die Lüge, eine terminologische Ungenauigkeit.»

Wie viele Lügen verträgt unsere Demokratie? Die politische Theoretikerin Hannah Arendt reflektierte bereits vor über fünfzig Jahren in ihrem berühmten Essay «Wahrheit und Politik» zum Thema, um sich die drängende Frage zu stellen: «Ist es richtig, stets die Wahrheit zu sagen?» Für Arendt ist Politik nicht vordergründig Macht, sondern eine noble Tätigkeit, sich für den Service public einzusetzen, Menschen zum Dialog zusammenzubringen. Für sie beruht Politik auf Pluralität und Teilnahme am Gemeinwesen. Es könne nur frei sein, wer aus Erfahrung weiss, was öffentliche Freiheit ist, dass niemand frei oder glücklich ist, der keine Macht hat, also keinen Anteil an öffentlicher Macht.

In ihrer visionären Schrift sah sie schon damals die zeitgenössische Gefährdung sinnvoller Politik. Sie befürchtete eine Bedrohung des politischen und moralischen Orientierungssinns im Umgang mit der Wahrheit, die sie ohne irgendwelchen Rigorismus in einer Demokratie für die zentrale Frage hielt. Anschauungen, die auch in unserer beschleunigten Welt der Digitalisierung und des Internets als Kompass nützlich sein können und deshalb auch heute ihre volle Gültigkeit haben.