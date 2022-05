Politikversagen in der Altersvorsorge

Voraussichtlich im September werden wir über die Reform der AHV21, über das Rentenalter 65/65 für beide Geschlechter und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer abstimmen. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte auch klar sein, wie in der beruflichen Vorsorge die Herabsetzung des Umwandlungssatzes auf 6% sozial abgefedert werden wird. In erster Linie geht es somit darum, wie der Staat AHV- und BVG-Renten garantieren kann und soll und wer sie in welcher Höhe finanzieren muss.

Zum Autor Werner C. Hug ist freier Bundeshausjournalist und spezialisiert auf Fragen der sozialen Sicherheit.

Welche staatlichen Eingriffe sind dazu berechtigt? Wie kann der Satz in der Bundesverfassung «Frei ist nur, wer seine Freiheit gebraucht, und die Stärke des Volkes misst sich am Wohle der Schwachen» konkret umgesetzt werden? Wie werden die Stärke, das Wohl gemessen, wer gilt als schwach? Mit welchen Massnahmen soll der Staat dafür sorgen, dass diese Ziele erreicht werden? Wie ist die Freiheit zu bewerten? Welche Rolle spielt die Eigenverantwortung, welche Umverteilung ist nötig?

Mit der Industrialisierung ist der Begriff des wirtschaftlich Schwachen aufgekommen. Der Arbeitnehmer, der Lohnempfänger darf, soll nicht «ausgebeutet», muss geschützt werden. Schon früh entstand denn auch in der Schweiz ein Fabrikgesetz, das die Arbeitnehmer schützte.

Dass es gilt, zum angestellten Personal nicht nur am Arbeitsplatz Sorge zu tragen, haben viele Unternehmer bereits im vorletzten Jahrhundert erkannt. Sie haben für ihre Mitarbeiter Wohnungen gebaut, für ihre Gesundheit gesorgt und mit Sterbe-, Wohlfahrts- und anderen Hilfskassen dafür gesorgt, dass es ihren Angestellten auch in ihrem Leben und im Alter gut ging.

Gegen Volkspension, für Dreisäulenkonzept

Anfangs des vergangenen Jahrhunderts wurden die Personalfürsorgekassen meistens in Form von Stiftungen geführt und 1958 speziell in einer Botschaft (BBl 1956 II 825) behandelt. Damals entstanden die heutigen Vorsorgeeinrichtungen, die Pensionskassen. Nach der Inkraftsetzung der AHV entschied sich der Souverän 1972 in der Volksabstimmung gegen die Einführung einer Volkspension und zugunsten des Dreisäulenkonzepts. Die AHV soll die Existenz absichern und die berufliche Vorsorge die «Fortführung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise ermöglichen».

Der Gesetzgeber wollte, dass beide Säulen zusammen 60% des letzten Lohnes von heute 86’040 Fr. mit einer Rente abdecken. Der im Obligatorium der zweiten Säule vom Parlament festgelegte Umwandlungssatz von heute 6,8% und die Altersgutschriften sollen zusammen mit dem Zinsertrag dazu beitragen, dass AHV und berufliche Vorsorge (BVG) das festgelegte Ziel erreichen.

Wer heute als Mann im Durchschnitt über 44 Jahre 86’040 Fr. verdient hat, erhält eine monatliche AHV-Rente von 2390 Fr. Die vom BVG geforderten Renten von rund 1900 Fr. haben die Pensionskassen seit Inkrafttreten 1985 mehr als erfüllt. Die meisten Arbeitnehmer erreichen zusammen mit dem Überobligatorium höhere monatliche Zahlungen.

Im Durchschnitt beziehen die Männer aus der Pensionskasse 2600 Fr. Frauen erhalten «bloss» 1600 Fr., weil sie weniger eingezahlt haben. Während der Ehe haben sie nicht oder nur teilzeitlich gearbeitet oder waren über die Jahre als Alleinstehende in Branchen mit Niedriglöhnen beschäftigt.

Geschiedene haben Anspruch auf die Hälfte des Alterskapitals, die Hälfte der Rente. Alleinerziehende mit Kindern erhalten mit den Erziehungs- und Betreuungsgutschriften aus der AHV eine höhere AHV-Rente, Verwitwete zusätzlich eine höhere Witwenrente. Kommen sie damit nicht zurecht, haben sie Anrecht auf Ergänzungsleistungen (EL).

Vor AHV21-Reform

Gemäss der zur Abstimmung gelangenden AHV21-Reform kommen zur Abfederung der Rentenaltererhöhung auf 65 Jahre künftig neun Jahrgänge der Frauen in den Genuss von zusätzlichen AHV-Leistungen von monatlich bis zu 160 Fr. über die maximale Rente hinaus bis an ihr Lebensende. Zur Finanzierung wird die Mehrwertsteuer auf 8,1% angehoben. Die Gesamtmehrkosten und damit die Umverteilung erreichen 2 Mrd. Fr. pro Jahr.

Die Kommission des Ständerats wird mit ihren Vorschlägen zur Reform BVG21 weitere Kosten von jährlich mindestens 2,3 Mrd. Fr. und höheren administrative Aufwand produzieren. Löhne ab 17’208 Fr. sollen Pensionskassenbeiträge bezahlen. Als Kompensation zur Senkung des Umwandlungssatzes auf 6% sollen für Einkommen bis 100’380 Fr. pro Monat während zwanzig Jahren 200 Fr. pro Monat in je fünf Jahren sinkend auf 150/100/50 Fr. lebenslang, degressiv weniger bis Einkommen von 143’400 Fr., geleistet werden.

Zentral soll der Sicherheitsfonds finanziert über höhere Beiträge diese Rentenzuschläge über Umverteilung ermöglichen. Der Koordinationsabzug beträgt noch 15% des AHV-Lohnes, womit das Ziel von 85% von AHV und BVG erreicht werden soll. Mit der Reform von AHV und BV werden somit jährlich künftig gegen 5 Mrd. Fr. umverteilt, die von der Wirtschaft getragen werden müssen.

Abwendung von sozial-patronal

Wird mit diesen Reformen die Freiheit gewahrt und das Wohl der wirtschaftlich Schwachen, die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise erreicht? Die Eigenverantwortung des Individuums für seine Altersvorsorge wird je länger, je mehr vom Staat abgenommen. Er soll über Umverteilung in AHV und BVG dafür sorgen, dass die kleinen Einkommen zu einer «angemessenen» Rente Zugang erhalten – ganz im Sinne der Volkspension, ist doch von der dritten Säule, der «zu fördernden Selbstvorsorge mit Massnahmen der Steuer- und Eigentumspolitik», keine Rede.

Die sozial-patronale Verantwortung des Arbeitgebers geht verloren. Er delegiert sie gemäss Gesetz an die Vorsorgeeinrichtung. Sie soll ihn möglichst wenig kosten. Der Arbeitgeber bezahlt nicht mehr als die Hälfte der Beiträge. Er sorgt dafür, dass die Pensionskasse mit technischen Rückstellungen und Wertschwankungsreserven getreu den scharfen Vorschriften der Aufsicht überdotiert werden. Er überträgt das Anlagerisiko den Destinatären.

Sollten trotzdem Sanierungen nötig werden, finanziert er nicht mehr als das gesetzlich geforderte Minimum. Er unterhält auch keine Wohlfahrtsfonds für Ermessensleistungen in Notfällen. Damit entledigt er sich seiner sozialen Verantwortung.

Die Eingriffe des Gesetzgebers in die Freiheit, in die Eigenverantwortung, in die Hoheit der Sozialpartner, die Umverteilung führen zu immer höheren Rentenleistungen und zu wohlerworbenen Rechten, die später stets höhere Staatsausgaben generieren. Worin besteht der Unterschied zwischen Wirtschaft und Politik? Politik kostet nie eigenes Geld.