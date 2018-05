Politisches Erdbeben in Malaysia

Das breite Oppositionsbündnis Pakatan Harapan (PH) hat trotz der wirtschaftlich guten Lage in den allgemeinen Parlamentswahlen 113 der 222 Sitze errungen. Der noch vor kurzem als klarer Favorit geltende bisherige Premierminister Najib Razak strauchelte über eine unpopuläre Steuerreform und vor allem auch den Skandal um den Staatsfonds 1MDB.

Ausländische Investoren sind verunsichert

Die Börse Kuala Lumpur bleibt am Donnerstag planmässig geschlossen, doch verliert die Landeswährung Ringgit auf dem internationalen Devisenmarkt deutlich an Wert. Der an der Börse New York gehandelte Indexfonds iShares MSCI Malaysia brach am Mittwoch rund 6% ein. Ausländische Investoren sind allgemein von einem Wahlsieg der bisherigen Regierungskoalition Barisan Nasional (BN) ausgegangen.

Mit dem Sieg der Opposition endet die seit der Unabhängigkeit des Landes dauernde ununterbrochene Herrschaft der führenden Regierungspartei United Malays National Organisation (UMNO). Nach Meinung von Ökonomen des japanischen Finanzhauses Nomura steht die malaysische Wirtschaft jetzt vor einer längeren Phase grösserer Unwägbarkeiten. Nomura projiziert für 2018 ein Wirtschaftswachstum von 5,5% und für das kommende Jahr von 5%. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) expandierte im Vorjahr 5,9%.

Neue Regierung will Steuerreform rückgängig machen

Mahathir hat während des Wahlkampfs die Abschaffung der von der bisherigen Parteienkoalition eingeführten Umsatzsteuer auf Waren und Dienstleistungen (GST) versprochen. Die Opposition machte mit der 2015 eingeführten GST wie auch der in den vergangenen Jahren umgesetzten schrittweisen Abschaffung der Treibstoffsubventionen Stimmung gegen die Regierungskoalition. Beide Reformen waren äussert unpopulär, denn sie haben in der Anfangsphase die Teuerung angeheizt. Doch sie gelten auch als mutigste politische Schritte Najibs, konnten damit doch die Staatsfinanzen auf eine solidere Basis gestellt werden.

Najib dürfte in erster Linie über den 2016 aufgedeckten 1MDB-Skandal gestolpert sein. Als Verwaltungsratspräsident trägt er nicht nur die politische Verantwortung für die unterschlagenen Gelder in Höhe von wahrscheinlich mehreren Milliarden Dollar. Grössere Summen sind nachweislich von Vertrauten und Verwandten Najibs für einen aufwendigen Lebensstil benutzt worden. Doch der Hauptteil der veruntreuten Gelder floss nach Aussagen der bisherigen Opposition in die Finanzierung von politischen Kampagnen.

Ende einer Schweizer Traditionsbank

Grössere Transaktionen sind dabei auch im Ausland gemacht worden. Das hat zu Strafverfahren unter anderem in der Schweiz, den USA und Singapur geführt. Mehrere amerikanische, europäische und asiatische Banken waren in den Fall verwickelt. Die malaysischen Justizbehörden sind bisher nicht auf die vom Ausland an sie gerichteten Rechtshilfegesuche eingetreten. Das dürfte sich jetzt ändern. Die Opposition hatte während des Wahlkampfs eine gründliche Aufarbeitung des Skandals versprochen.