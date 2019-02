Aufsicht verbietet Leerverkäufe von Wirecard

(Reuters) Die Finanzaufsicht BaFin verbietet mit sofortiger Wirkung Netto-Leerverkaufspositionen in Aktien der Wirecard (WDI 120.05 4.39%) AG. Auch dürfen Investoren ihre bereits bestehenden Netto-Leerverkaufspositionen in Aktien des Zahlungsabwicklers nicht mehr vergrössern. Diese Allgemeinverfügung gelte bis zum 18. April, teilte die BaFin mit. Das Verbot der BaFin hilft den Aktien am Montag. Die Titel steigen vorbörsliche um 5,4% und sind grösster Gewinner im Dax (DAX 11295.52 -0.03%).

Die Behörde begründete ihr Verbot mit ungünstigen Entwicklungen, die eine ernstzunehmende Bedrohung für das Marktvertrauen in Deutschland darstellten. In den vergangenen Tagen seien massive Unsicherheiten an den Finanzmärkten feststellbar gewesen. Auslöser dafür war der BaFin zufolge die Preisentwicklung der Wirecard-Aktie. Medienberichte über angebliche Unregelmässigkeiten bei Wirecard hatten die Aktien des Zahlungsabwicklers stark unter Druck gesetzt.