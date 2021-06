Polyphor erleidet Rückschlag

Schmerzhafter Rückschlag für Polyphor: Hoffnungsträger Balixafortide hat ein wichtiges Zwischenziel einer Phase-III-Studie nicht erreicht. Die Ansprechrate der Patienten in Kombination mit dem Brustkrebsmittel Eribulin entsprach nicht den Vorgaben. Im vierten Quartal hätten dann Daten zum Hauptziel, zur Überlebensrate, folgen sollen. Bislang hatte es gut ausgesehen: Der Wirkstoff gegen HER2-negativen Brustkrebs hatte Ende 2020 eine dritte positive Empfehlung des Data Safety Monitoring Board (DSMB) in den USA erhalten. Nach der Einstellung einer Phase-III-Studie des Antibiotikums Murepavadin vor zwei Jahren galt Balixafortide als neuer Schwerpunkt der Unternehmensstrategie. Finanzanalysten schätzten den potenziellen Spitzenumsatz auf bis zu 500 Mio. $. Nun ist die Zukunft von Polyphor in der Schwebe. Ende des vergangenen Jahres verfügte das Allschwiler Biotech-Unternehmen, nach einem von 65 auf 45 Mio. Fr. gesunkenen Verlust, über eine Liquidität von bloss noch 34 Mio. Fr. Aus damaliger Sicht sollten die Mittel bis zum dritten Quartal 2021 reichen. Eine bedingte Kapitalerhöhung lehnten die Aktionäre im April ab. Nun entscheidet der Verwaltungsrat von Polyphor Mitte Juli über die Fortsetzung oder die Einstellung der Studie. Bis Ende Juli nimmt das Führungsgremium überdies eine strategische Standortbestimmung vor und prüft dabei «alle Optionen» für das Unternehmen. Die Zeit drängt. Von einem Engagement in diesen Aktien ist abzuraten.