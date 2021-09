Polyphor geht mit EnBiotix zusammen

Polyphor geht in einem Reverse Takeover mit der privat gehaltenen EnBiotix auf. Das US-Biotech-Unternehmen aus der Region Boston kommt so an die SIX. Die Polyphor-Aktionäre, die dem Deal noch zustimmen müssen, werden etwas mehr oder weniger als ein Viertel des neuen Unternehmens besitzen, je nach Erfolg einer Finanzierungsrunde, die EnBiotix im Vorfeld durchführen will. Beide Unternehmen sind vorwiegend bei Antibiotika aktiv. Die kombinierte Einheit hätte zwei Wirkstoffe zur Bekämpfung von Lungeninfektionen bei Menschen mit Mukoviszidose in der Pipeline. Das Medikament von EnBiotix ist in Europa bereits zugelassen. Sie muss noch eine Phase-III-Studie durchführen, damit es auch in den USA zugelassen wird. Das Risiko eines Scheiterns ist minim. Polyphors Antibiotikum befindet sich hingegen erst in Phase I. Es ist die inhalierbare Form eines Mittels, das zuvor in höherer Konzentration in der intravenösen Form gescheitert ist. Die Schweizer bringen zudem ihren Wirkstoff Balixafortide ein. Er hat in einer Brustkrebsstudie das Ziel verfehlt und soll nun für Blutkrebsarten entwickelt werden. Auch wenn es eine bittere Pille für die Polyphor-Aktionäre ist, macht der Reverse Takeover auf den ersten Blick Sinn. Er verspricht einen Neustart und eine gute Chance, Teil eines Unternehmens zu sein, das schon in absehbarer Zeit ein erstes Produkt auf dem Markt hat.

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.