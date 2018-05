Polyphor: Geplantes IPO erfreut Anleger

(Reuters) Der geplante Börsengang der Schweizer Pharmafirma Polyphor stösst bei den Anlegern auf Anklang. Vor der Halbzeit der Zeichnungsfrist seien die Bücher bereits überzeichnet, sagten zwei mit der Situation vertraute Personen. Das gelte für das Basisangebot von 100 Mio. Fr. und die Mehrzuteilungsoption von 10 Mio. Fr.

Bei guter Investorennachfrage will Polyphor zudem Aktien im Volumen von weiteren 40 Mio. Fr. platzieren. Die Firma, die mit den Mitteln die Entwicklung eines neuartigen Antibiotikums und eines Brustkrebsmittels bis zur Marktzulassung finanzieren will, bietet die Aktien zu 30 bis 40 Fr. an.

Es sei noch zu früh für einen Hinweis, wo der Ausgabepreis schliesslich liegen werde, sagte einer der Insider. Die Zeichnungsfrist dauert noch bis zum 14. Mai, der Handel an der Schweizer Börse SIX soll am 15. Mai starten.