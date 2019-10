Polyphor setzen Höhenflug fort

(AWP) Die Aktien von Polyphor (POLN 11.2 33.33%) setzen am Freitag ihren Höhenflug fort. Die Anleger wetteten darauf, dass die Biotechnologiefirma mit ihrem neuartigen Antibiotikum Erfolg haben werde, sagt ein Händler.

Die Aktien, die Mitte August noch zu 4,185 Fr. ein Jahrestief markiert hatten, steigen kräftig. Die Umsätze sind mit knapp 220’000 Aktien sehr hoch.

Schon am Vortag waren die Polyphor-Aktien um fast 45% in die Höhe geschnellt. Allerdings sind sie damit immer noch weit von ihrem bisherigen Hoch entfernt, das vom Mai 2018 stammt und gut 37 Fr. beträgt. Seither haben sich die Aktien in mehreren Wellen abwärts bewegt. Besonders dramatisch war der Einbruch im Mai dieses Jahres, als Polyphor zwei Phase-III-Studien mit einem Antibiotika-Kandidaten wegen Nebenwirkungen einstellen musste.

Auslöser für den Kaufrausch der Anleger ist die Entdeckung einer neuen Antibiotika-Klasse, die gegen mehrere Bakterien wirksam ist. Entdeckt wurde sie von Forschern der Uni Zürich in Zusammenarbeit mit Polyphor. Das Baselbieter Unternehmen will nun eine der Substanzen – sie heisst «POL7306» – in die klinische Prüfung am Menschen bringen.

«Ein neues Antibiotikum ist wie wenn man Gold (Gold 1509.54 0.59%) gefunden hätte», sagt dein Händler.

Wegen der hohen Anwendung von Antibiotika sind manche Bakterien resistent geworden und viele Medikamente haben daher stark an Wirkung eingebüsst. «Wenn wir eines Tages keine wirksamen Antibiotika mehr haben, kann auch ein banaler Infekt lebensbedrohend sein» sagt kürzlich ein Experte. Doch dürfte der Weg bis zu einem «fertigen Medikament» noch weit sein.