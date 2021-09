Polyphor soll neu Spexis heissen

Polyphor bereitet die zuvor angekündigte Übernahme von EnBiotix vor. Sie will bis zu knapp 3,5-mal mehr neue Aktien ausgeben, als zurzeit ausstehend sind. Am Ende sollen wie angekündigt die Aktionäre der privaten EnBiotix eine Mehrheit von 74 bis 77% am neuen Unternehmen halten, das Spexis AG heissen soll. Der aktuelle Verwaltungsratspräsident von Polyphor, Kuno Sommer, soll zusammen mit Bernard Bollag im Steuerungsgremium der neuen Gesellschaft Einsitz nehmen. Die Transaktion werde vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre vor Ende Jahr über die Bühne gehen. Zur Vorbereitung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. Oktober will Polyphor am 14. Oktober eine virtuelle Online-Informationsveranstaltung für die Aktionäre durchführen. Die Finanzzahlen für das erste Halbjahr, die ebenfalls bekannt gegeben wurden, bergen keine Überraschung. Die Ausgaben, die von der Phase-III-Studie für das in Brustkrebs gescheiterte Balixafortide geprägt waren, werden nun deutlich zurückgehen. Dennoch dürften die flüssigen Mittel, die sich Mitte Jahr auf knapp 18 Mio. Fr. beliefen, bald aufgebraucht sein. Die Aktionäre sollten mit einer weiteren Ausgabe einer Wandelanleihe oder von Aktien rechnen. Die Basis dafür will Polyphor mit genehmigtem und bedingtem Kapital ebenfalls an der GV legen. Die neue Gesellschaft Spexis hat nun zwar eine Zukunftsperspektive, ein Engagement eilt jedoch nicht. Ein erstes Produkt dürfte erst 2025 auf den Markt kommen.