Polyphor zieht Schlussstrich

Es ist ein grosser Rückschlag für Polyphor: Die Entwicklung des Hauptproduktkandidaten Murepavadin endet kurz vor der Ziellinie. Das hat sich bereits im Mai angekündigt, als die Studien wegen zu starker Nebenwirkungen suspendiert wurden. Der Aktienkurs halbierte sich damals. Ganz aus dem Rennen ist das Antibiotikum aber nicht. Es wird auf absehbare Zeit zwar nicht gegen Lungenentzündungen auf den Markt kommen. Polyphor wird nun aber die Möglichkeiten ausloten, es sicherer zu machen. Ausserdem wird Murepavadin in inhalierbarer Form weiterentwickelt. Es gelangt so direkt in die Lunge, kleinere Dosen sind nötig. Bis Mai gab es keine Anzeichen für Probleme, wie sie nun mit der intravenös verabreichten Substanz aufgetreten sind. Polyphor hat auch für ein Mittel zur Behandlung von Brustkrebs eine Phase-III-Studie laufen. Balixafortide könnte die Wirkung anderer Krebsmedikamente verstärken. Polyphor ist also nicht am Ende, Anleger brauchen aber noch mehr Geduld – oder ziehen nun ebenfalls einen Schlussstrich.

Lesen Sie um ca. 17 Uhr die ausführliche Analyse.