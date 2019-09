Polyphors holpriger Neustart

Mit dem Halbjahresergebnis hat Polyphor einen neuen Fahrplan vorgelegt und zwei weitere Neubesetzungen auf Schlüsselpositionen bekannt gegeben (siehe Kasten rechts).

Änderungen wurden nötig, nachdem das Biotech-Unternehmen seine zwei Phase-III-Studien mit dem intravenös verabreichten Antibiotikum Murepavadin Mitte Juli abgebrochen hatte. Die Hoffnung, die Entwicklung mit einigen Anpassungen wieder aufzunehmen, begräbt das Unternehmen nun – aber nicht ganz.

«Wir gehen von der Phase III zurück in die Präklinische», kündigte CEO Giacomo Di Nepi am Mittwoch an einer Telefonkonferenz an (siehe Interview unten). In Experimenten will er ausloten, ob Murepavadin doch noch zur Bekämpfung einer schweren Art von Lungenentzündung eingesetzt werden könnte.