Polyphors Krebsmittel hemmt das Coronavirus

Polyphor ist auf Kurs mit ihrem Mittel Balixafortide, das die Wirkung eines Brustkrebsmedikaments verbessern könnte. Im vierten Quartal soll bekannt werden, ob es das Überleben der Patientinnen verlängert. Schon im zweiten Quartal wird die Ansprechrate publiziert. Sie ist sehr wichtig, weil Polyphor nur bis zum dritten Quartal finanziert ist. Ein attraktives Paket soll Investoren den Entscheid erleichtern, neues Geld zur Verfügung zu stellen. Eine neue Phase-Ib/II-Studie mit Balixafortide und einer Chemotherapie in früheren Behandlungslinien von metastasierendem Brustkrebs könnte im dritten Quartal starten. Das Mittel hat in Labortests an der Uni Basel ausserdem eine mögliche Wirkung gegen das Coronavirus gezeigt. Auch das könnte in eine klinische Studie münden. Polyphor würde gleich in der Phase II loslegen, da das Nebenwirkungsprofil bekannt ist. Die zuvor für den Beginn des Jahres geplante Phase-I-Studie mit dem inhalierbaren Antibiotikum Murepavadin gegen zystische Fibrose soll nun erst im dritten Quartal starten. Sie ist, wie das gesamte Antibiotikaprogramm, weitgehend mit externen Fördergeldern finanziert. Insgesamt konzentriert sich Polyphor also noch stärker auf die Entwicklung von Balixafortide, das schon weiter fortgeschritten und deshalb attraktiver ist. Die Börsenreaktion sollte eher positiv ausfallen.

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.