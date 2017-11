«Populismus hat wirtschaftliche Wurzeln»

US-Präsident Donald Trump will Amerika aus den wichtigsten Handelsabkommen führen, Grossbritannien verlässt die EU, und Spanien kämpft um seine nationale Einheit. Die Kritik an der Globalisierung und am ­Multilateralismus ist in den politischen Schaltzentralen angekommen. Ökonom Dani Rodrik hat das kommen sehen. Er warnt davor, protektionistischen Forderungen nachzugeben, sondern fordert neue Globalisierungsregeln.

Herr Rodrik, das Etikett populistisch wird rasch verhängt. Was macht populistische Positionen aus?

Sie wenden sich explizit gegen das Establishment oder Eliten und beanspruchen für sich, für das Volk zu sprechen. Typischerweise zielen sie auf eine Gruppe ab, die als Feind des Volks betrachtet wird.