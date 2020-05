Positive Daten für Vifor-Mittel

(AWP) Vifor Pharma (VIFN 149.8 8.12%) punktet am Dienstag mit positiven Studienergebnissen. Das Partnerunternehmen Akebia habe in der Phase-III-Studie «INNO2VATE» die Wirksamkeit des HIF-Inhibitors Vadadustat bei der Behandlung chronischer Nierenerkrankungen unter Beweis gestellt, teilte Vifor am Dienstag mit. Bei Anlegern kommen die Nachrichten gut an, die Aktien ziehen an.

Nach erfolgreichem Abschluss der Studie plane Akebia nun demnächst die Einreichung eines Zulassungsantrags bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA. Zum Einsatz kommen soll der HIF-Inhibitor zur Behandlung von Anämie bei chronischen Nierenkrankheiten – sowohl bei dialysepflichtigen als auch bei nicht dialysepflichtigen Patienten, wie es weiter hiess.

Vifor Pharma habe eine Exklusivlizenz für den Verkauf von Vadadustat an Dialysezentren von Fresenius (FRE 39.37 3.5%) Kidney Care und an bestimmte Drittunternehmen, die zusammen rund 60% der Dialysepatienten in den USA versorgten, hiess es. Die Lizenz gilt vorbehaltlich der Zulassung von Vadadustat durch die FDA und der Aufnahme in das gebündelte Erstattungsmodell des staatlichen Krankenversicherers Medicare.

