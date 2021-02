Positive Studienergebnisse von Basilea

Basilea kommt voran. Gestern meldete das Biotech-Unternehmen den Erhalt einer Meilensteinzahlung von Pfizer von 10 Mio. Fr. wegen guter Verkäufe des Antipilzmittels Cresemba. Heute nun gab die ehemalige Roche-Tochter erste günstige Daten einer Phase-II-Studie zum Krebsmittel Derazantinib bekannt. Auch wenn die entscheidende Phase III noch aussteht, könnte das am weitesten entwickelte Onkologieprodukt eine neue Ära in der Entwicklung von Basilea einläuten. Im Markt war sie bisher als Spezialist für Antiinfektiva bekannt. Obschon Infektionen in Spitälern ein wachsendes Problem darstellen, werden Anbieter von Antiinfektiva an der Börse mit wenig Lorbeeren bedacht. Weitere positive Ergebnisse in der Krebsbekämpfung in den kommenden zwölf Monaten könnten Basilea – und ihren Aktien – zu einem frischen Image verhelfen. Im Kursziel der Finanzanalysten ist nur ein spärlicher Wert der Onkologiepipeline enthalten. Die Valoren zählen zur limitieren Zahl von Schweizer Biotech-Aktien, die «Finanz und Wirtschaft» zum Kauf empfiehlt.