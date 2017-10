Schweizer Börse schliesst mit deutlichen Avancen

(AWP/Reuters/CF) Der Swiss Market Index (SMI) (+0,7%) schliesst am Dienstag knapp 1% im Plus. Dies nachdem der Leitindex zunächst mehr oder weniger auf dem Niveau des Vortagesschlusses eröffnet hatte. Getragen wurde der Anstieg Händlern zufolge von den zuletzt eher geschmähten Indexschwergewichten Nestlé (+1,3%), Novartis (+0,7%) und Roche (0,4%).

Gegen den Trend tendierten Geberit (–4,5%). Der Sanitärtechniker hat heute, wie viele weitere Unternehmen, ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Der leicht gesenkte Jahresausblick wurde von den Anlegern überhaupt nicht goutiert (lesen Sie hier mehr).

Mit Avancen fielen Clariant (+1,8%) auf. Der Chemiekonzern hat in den ersten neun Monaten einen deutlich höheren Umsatz und operativen Gewinn erwirtschaftet (lesen Sie hier mehr). Währenddessen hat sich beim Reisedetailhändler Dufry (–2,9%) das Umsatzwachstum im dritten Quartal hingegen abgeschwächt (lesen Sie hier mehr).

Im breiten Markt hat OC Oerlikon (–0,9%) die Schätzungen der Analysten übertroffen und den Ausblick bei Umsatz, Bestellungseingang und Marge angehoben (lesen Sie hier mehr).

Im Fokus standen zudem nach Zahlen auch Feintool (+0,5%) und Phoenix Mecano (+1,3%).

Goldman Sachs stufte die Aktien der Swiss Re (unv.) von «Buy» auf «Neutral» herunter. Das Kursziel senkte die Bank auf 95 (99) Fr. Am späten Nachmittag erhöhte die UBS das Kursziel für den Rückversicherer im Rahmen einer Branchenstudie auf 86 von 79 Fr. und beliess die Einstufung auf «Sell».

Wegen einer Abstufung waren auch DKSH (–2,9%) unter Druck. Hier senkte Kepler Cheuvreux die Bewertung von «Hold» auf «Reduce», das Kursziel hob sie aber auf 82 (77) Fr. an.

Von einer Kurszieländerung profitierten hingegen ABB (+3,4%). Goldman Sachs hob die Einstufung von «Neutral» auf «Buy» an und steigerte das Kursziel auf 31 (25) Fr. Zudem wird ABB auf die «Conviction List» genommen. Der Investitionszyklus komme jetzt auch bei ABB an, heisst es. Auch Barclays hob das ABB-Kursziel an.

Gefragt waren auch die Aktien von Banken: UBS (+0,7%) und Julius Bär (+0,9%) kletterten rund 1% . Credit Suisse (–0,8%) aber hinkten vor der Veröffentlichung der Quartalsbilanz am Donnerstag den Rivalen hinterher.

Positiver US-Börsenstart

In Deutschland waren die Börsen heute Dienstag feiertagsbedingt (Reformationstag) geschlossen.

Für Impulse sorgten am Vormittag die Konsumentenpreise sowie die BIP-Daten aus der EU. In der zweiten Handelshälfte standen noch die Angaben zum landesweiten Konsumentenvertrauen an.

Die New-Yorker-Börsen starten derweil mit Avancen in den Handelstag. Um 17. 30 Uhr notieren der S&P 500, der Dow Jones sowie der Nasdaq 100 allesamt im Plus.