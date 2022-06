Postauto: Gewinn, der keiner ist

An einem Dienstagmorgen im Februar 2018 lässt Peter Füglistaler eine Bombe platzen. Der Direktor des Bundesamtes für Verkehr (BAV) erklärt an einer Medienkonferenz, in deren Vorfeld nichts auf ihre Brisanz hindeutet, dass die Postauto-Betreiberin seit über zehn Jahren mit kreativer Buchhaltung Subventionen erschleiche.

Natürlich wählt er nicht diese Worte. In der veröffentlichten Medienmitteilung heisst es in sachlichem Beamtendeutsch: «Im Rahmen der ordentlichen Revision hat das BAV festgestellt, dass die Postauto Schweiz AG seit 2007 zu hohe Gewinne im abgeltungsberechtigten Busverkehr erzielt und diese zwischen 2007 und 2015 in andere Geschäftsfelder umgebucht hat.»