PostFinance zurück auf Feld eins

PostFinance darf auch künftig keine Kredite und Hypotheken vergeben. Der Ständerat sagte nein zur vom Bundesrat vorgeschlagenen Aufhebung des Kreditvergabeverbots und zur Teilprivatisierung der Bankentochter der Post.

Der Entscheid im Ständerat fiel mit 43 zu 0 Stimmen. Damit sind die vergangenes Jahr verabschiedeten Pläne des Bundesrats vom Tisch. Die Regierung wollte die Ertragskraft der finanziell unter Druck stehenden Post-Tochter verbessern. Dies auch, um der Post eine Finanzierung der Grundversorgung auch in Zukunft zu ermöglichen. In dieser Frage ist man nun zurück auf Feld eins.

Das deutliche Ergebnis bedeutet, dass die Kantonalbanken im wichtigen Hypothekargeschäft keine Konkurrenz durch die PostFinance erhalten. Das Ergebnis bedeutet aber auch, dass für die Probleme des Postkonzerns andere Lösungen gesucht werden müssen.

Die – typisch eidgenössisch – versteckte Finanzierung der Grundversorgung mit Postdiensten und mit Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs ist im gegenwärtigen Modell nicht nachhaltig gesichert.

Die vom Bundesrat eher halbherzig präsentierte Lösung, das im Postorganisationsgesetz verankerte Kreditverbot aufzuheben und für später eine Teilprivatisierung zu versprechen, hätte die Probleme nicht gelöst. Stattdessen hätte die Teilprivatisierung – nach Swisscom (SCMN 568.20 +0.25%) – einen weiteren ordnungspolitischen Sündenfall bedeutet.

Jenseits aller ordnungspolitischer Bedenken war es sowieso fraglich, ob die Rechnung des Bundesrats bzw. der Post aufgegangen wäre. Maximal hätte PostFinance binnen zehn Jahren 50 Mrd. Fr. Hypotheken vergeben können. Die Beschränkung ergibt sich daraus, dass sie nur Kundengelder aus dem Grundversorgungsauftrag im Zahlungsverkehr auch auf dem Kredit- und Hypothekarmarkt hätte anlegen dürfen.

Damit wäre PostFinance nicht einmal halb so gross wie Raiffeisen. Ob PostFinance unter diesen Umständen vergleichsweise rentabel geworden wäre, ist unwahrscheinlich. Die Frage nach ihrer langfristigen Überlebensfähigkeit muss auf jeden Fall neu gelöst werden.

Es fragt sich sowieso, ob es nicht bessere Wege zur Finanzierung der Grundversorgung gibt, als eine ganze Bank zu betreiben. Der Auftrag der Post zur Grundversorgung im Zahlungsverkehr ist in Europa einzigartig. In vielen Ländern erhalten Postunternehmen Subventionen. Es ist Zeit, in der Schweiz eine Diskussion über die Ausgestaltung und die Finanzierung des Grundversorgungsauftrags zu führen.

Wie eine Expertenkommission bereits vorgeschlagen hat, braucht es eine Gesamtschau, die klärt, wie die zukünftig notwendige Grundversorgung im Post- und Zahlungsverkehr aussehen soll.

Die Grundversorgung im Zahlungsverkehr muss von der postalischen Grundversorgung entkoppelt werden. Technologische Entwicklungen werden die grundlegenden Kundenbedürfnisse wohl völlig verändern. Nun gilt es, einen neuen Anlauf zu nehmen.