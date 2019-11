SMI: Potenzial noch nicht ausgeschöpft

In der kurzfristigen Perspektive hält sich der SMI (SMI 10268.16 -0.3%) weiterhin an unser Drehbuch. Im frühen Geschäft am Mittwoch griffen Marktteilnehmer an der Unterseite des hellgrau eingezeichneten Prognosekorridors zu, der Schlusskurs lag nur knapp unter dem Tageshoch. Doch selbst stärkere Verluste würden keine Neueinschätzung der positiven Ausgangslage nach sich ziehen. Auf der Südseite stellt die Kombination aus 21-Tage-Durchschnitt (blaue Linie), mehreren Wendemarken und Extrembereich des Schwankungskanals eine als sehr robust einzuschätzende Nachkaufregion dar (roter Kreis). Nach oben hat der SMI unverändert Platz bis 10’400.

Zusätzlichen Rückenwind erfährt der Markt durch den übergeordnet intakten Aufwärtstrend. Mit der laufenden Konsolidierung hat der SMI den zuvor leicht überhitzten Zustand abgebaut und befindet sich im Wohlfühlbereich. Dennoch sollten Anleger nach den kräftigen Gewinnen seit Jahresbeginn nicht mehr zu hohe Erwartungen haben. Preise oberhalb von 10’500 sind bis Ende Dezember noch möglich, darüber wird die Luft dünn.