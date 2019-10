Fed kündigt Ausweitung der Bilanz an

«Jetzt ist es an der Zeit». Mit diesen Worten kündigte Jerome Powell am Dienstagnachmittag den Ausbau der Bilanz an. Laut dem Fed-Chef wird die amerikanische Zentralbank demnächst am Markt kurzfristige Staatsanleihen – so genannte Treasury Bills – kaufen, um die verfügbare Liquidität zu erhöhen. Das erklärte Powell während eines Vortrags an einer Wirtschaftskonferenz in Denver, Colorado.

Wie viele Staatspapiere das Fed kaufen wird, gab Powell nicht bekannt. Details werden gemäss des Fed-Chefs demnächst präsentiert werden – wohl nach der nächsten Sitzung des Offenmarktausschusses Ende Oktober. Mit der Massnahme will das Fed eine Wiederholung des Liquiditätsengpasses vom Vormonat verhindern. Anfang September verlor das Fed kurzfristig die Kontrolle über den Leitzins.