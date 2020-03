Preisdruck in der Eurozone lässt nach

(Reuters) Die Inflation im Euroraum lässt nach und entfernt sich damit wieder von der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Verbraucherpreise zogen binnen Jahresfrist im Februar nur noch um 1,2% an, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Dienstag auf der Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten damit gerechnet. Im Januar hatte die Teuerung bei 1,4% gelegen. Die EZB strebt eine Inflation von knapp 2% an, verfehlt dieses Ziel jedoch seit Jahren.

Die Preise für Energie gaben im Februar im Euroraum um 0,3% nach, nachdem sie im Januar um 1,9% gestiegen waren. Preise für unverarbeitete Lebensmittel zogen um 2,7% an. Dienstleistungen verteuerten sich um 1,6%. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos hatte jüngst mit Blick auf die Viruskrise gewarnt, im Dienstleistungssektor könnten sich Reisebeschränkungen bemerkbar machen. «Sollte sich das Virus weiter ausbreiten, könnten heimische Firmen direkter getroffen werden, beispielsweise durch Verzögerungen in den Lieferketten,» erläuterte er. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) rechnet inzwischen wegen des Virus-Ausbruchs sogar für die Weltwirtschaft mit einer längeren Schwächephase.

Arbeitslosigkeit in Eurozone bleibt auf tiefstem Stand seit Mai 2008

Die Arbeitslosigkeit verharrt währenddessen trotz der Konjunkturabkühlung im Euroraum auf dem niedrigsten Niveau seit gut elfeinhalb Jahren. Im Januar waren 12,179 Mio. Männer und Frauen ohne Job – dies ist ein Anstieg um 1000 zum Vormonat und ein Rückgang um 593’000 zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte.

Die Arbeitslosenquote betrug erneut 7,4%. «Dies bleibt somit die niedrigste Quote, die seit Mai 2008 im Euro-Raum verzeichnet wurde.» Den geringsten Wert gab es EU-weit in Tschechien mit 2,0%, vor Polen (2,9%), den Niederlanden (3,0%) und Deutschland (3,2%). Die höchsten Arbeitslosenquoten verzeichneten Griechenland