Preise steigen dauerhaft – auch ohne Inflation

Die Schweiz – ein Sonderfall. Die Realität bestätigt, was viele als Mythos abtun, denn mit der aktuellen Preisentwicklung liefert die Wirklichkeit einen eindrücklichen Beleg für schweizerische Besonderheiten. So lag die Jahresteuerung in den USA mit 7,5% im Januar auf dem höchsten Stand seit rund vierzig Jahren. In der Eurozone wurde zum Jahresanfang mit 5,1% ein neuer Rekord seit Bestehen der Währungsunion erreicht.

Zum Autor Thomas Straubhaar ist Professor für internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Hamburg.

In dem durch eine desaströse Hyperinflation der Zwischenkriegszeit traumatisierten Deutschland werden bereits wieder uralte Enteignungsängste geschürt. Selbst unter sonst streitbaren Ökonomen bleibt völlig anerkannt, dass Inflation die reale Kaufkraft von Ersparnissen mindert. Sie wirkt wie eine am Gesetzgeber vorbei durch die ausserparlamentarische Hintertür erhobene Armensteuer, die zwar alle gleichermassen trifft, sich jedoch für die Ärmeren und die Älteren besonders belastend geltend macht, weil Sozialleistungen und Renten erst nachträglich und mit entsprechender Verzögerung der Teuerung angepasst werden.

Anders als Wohlhabende haben Ärmere und Ältere kaum Möglichkeiten, steigenden Preisen auszuweichen, das Verhalten zu ändern und teurer gewordene Alltagsprodukte zu meiden. Sie müssen ohnehin dort einkaufen, wo es am billigsten ist. Verzicht zu üben, ist kaum praktikabel. Genauso wenig können Ärmere höhere Einkaufskosten auf andere überwälzen, was diejenigen, die in der Wertschöpfungskette weiter oben stehen, durchaus zu tun in der Lage sind, wie etwa Unternehmen, die steigende Rohstoff- oder Materialkosten einfach an ihre Kunden weiterreichen. Deshalb provozieren steigende Preise zuallererst zunehmende Verteilungskonflikte. Sie lassen die Wohlstandsschere weiter auseinanderklaffen. Ohnehin bereits feststellbare Polarisierungskräfte der Gesellschaft werden dadurch eher gefördert als gebremst.

Der Vorzug des starken Frankens

In der Schweiz hingegen bleibt an der Teuerungsfront zurzeit noch alles im friedlichen Bereich – auch wenn nun die drohende Eskalation in der Ukraine zu schockartigen Preiseffekten bei Öl und Gas, Lebensmitteln und alltäglichen Konsumgütern führen kann, nicht zuletzt, weil Hamsterkäufe wieder häufiger werden dürften. Doch vorerst und bis anhin sind hierzulande die Preise zwar auch leicht angestiegen, aber im internationalen Vergleich eben nur äusserst moderat. Die Jahresteuerung erreichte im Januar 1,6%, nach 1,5% im Dezember 2021. Der starke Franken spielt da durchaus eine positive Rolle, selbst wenn er die Exporteure und die Tourismuswirtschaft verständlicherweise ärgert. Doch dass sich der Franken seit Beginn der Covid-Pandemie vor nun fast genau zwei Jahren nominal und handelsgewichtet nochmals weitere 6% aufgewertet hat, verteuert zwar das schweizerische Angebot auf den Weltmärkten, verbilligt jedoch andererseits die Importe. Das dämpft hierzulande gerade bei Öl und Gas die Teuerung, die andernorts in Europa in besonderem Ausmass die Konsumentenpreise nach oben treiben.

Zwei Entwicklungen werden mitentscheiden, wie lang der schweizerische Sonderfall in der Teuerung Bestand haben wird. Erstens stellt sich die Frage, ob anderswo die Inflationswelle eine vorübergehende Erscheinung bleibt oder ob sie sich zu einem Preistsunami weiter auftürmt, der am Ende gar als Hyperinflation verheerende wirtschaftliche Zerstörung verursacht, so wie es vor hundert Jahren der Fall war. An dieser Stelle darf, bei allen Risiken, Entwarnung angezeigt werden. Ein beträchtlicher Teil der Teuerung spiegelt direkte und indirekte Folgen der Pandemie(bekämpfung). Dazu gehören Lieferprobleme, die Störung globaler Wertschöpfungsketten, Versorgungsengpässe wegen fehlenden Personals und nun zum absehbaren Ende des Ausnahmezustands Nachholbedarf, der die Nachfrage schneller nach oben treibt, als angebotsseitig die Produktion hochgefahren werden kann.

Die meisten dieser Preistreiber dürften bald an Kraft verlieren. Allerdings wird es dauern, bis die aktuelle Inflationswelle komplett abgeebbt sein wird, denn an gewissen Stellen werden die steigenden Lebenshaltungskosten zu höheren Lohnforderungen führen, was mancherorts eine Lohn-Preis-Spirale in Gang setzt. Nicht zuletzt auch, weil es schwer ist, einfachen Mitnahmeeffekten zu widerstehen, etwa im öffentlichen Dienst und beim Service public, wo sich vieles, was teurer wird, mit der Pandemie und ihren Folgen legitimieren und begründen lässt. Aber die Digitalisierung und nach einiger Zeit auch die Globalisierung werden bald schon wieder für Wettbewerb sorgen und damit die Spirale bremsen.

Eben noch Deflationsängste

Zweitens wird entscheidend sein, wieweit die aktuelle Teuerung mit Inflation in einem herkömmlichen Verständnis gar nicht so viel zu tun hat, wie gemeinhin postuliert. In der Vergangenheit waren Preissteigerungen primär die Folge der Geldpolitik von Notenbanken. Nach monetaristischer Doktrin müssen Null- oder gar negative Leitzinsen sowie ultralockere Käufe von Staats- und Unternehmensanleihen die Güternachfrage über das Güterangebot weit hinausschiessen lassen und dadurch Teuerung verursachen. Wäre dieser Zusammenhang gültig, dann hätte die Inflation jedoch längst schon in den 2010er-Jahren zum Dauergast werden müssen. Ist sie jedoch nicht, im Gegenteil: bis vor Kurzem dominierten noch Deflationsängste die Preisentwicklung.

Auch die Erfahrungen mit dem Euro zeigen, dass andere Gründe jenseits der Geldpolitik wichtiger werden. In den 19 Mitgliedstaaten der Eurozone sind die Unterschiede der nationalen Inflationsraten gewaltig, obwohl es nur die für alle identische EZB-Geldpolitik gibt. So lagen die Dezemberpreise 2021 gemessen an 2020 in Malta nur 2,6% höher, in Portugal und Finnland 2,8%, in Deutschland dagegen 5,7%, in Litauen 10,7% und in Estland gar 12%. Offenbar beeinflusst die gemeinsame Geldpolitik der EZB die Inflation nur zu einem geringen Teil. Nationale Besonderheiten erweisen sich als wesentlich dominanter.

Kosten von Umwelt und Klima

Offensichtlich sind in den vergangenen Jahren realwirtschaftliche Preistreiber wichtiger geworden, die mit der Geldpolitik der Notenbanken wenig bis nichts zu tun haben. Ein Grossteil davon hat mit Umweltbelastung und Klimawandel zu tun. So ist es mittlerweile politisch breit unterstützte Absicht, so rasch und so nachhaltig wie möglich für eine ökologische Kostenwahrheit zu sorgen. Wer die Umwelt nutzt oder gar verschmutzt oder wer durch Produktion oder Konsum zur Erderwärmung beiträgt, muss dafür so viel bezahlen, wie ökologischer Schaden verursacht wird. Gleiches wird bei Arbeitsbedingungen in Billiglohnstandorten eingefordert. Auch da sollen alle Kosten gedeckt werden, die mit menschenwürdiger, anständiger und fairer Behandlung und Bezahlung von Beschäftigten anfallen. Salopp ausgedrückt, spiegeln demgemäss steigende Preise schlicht, dass das Leben künftig teurer wird, weil eben alle ökologischen und sozialen Folgekosten des heutigen Wohlstands zu berappen sein werden.

Viele der aktuellen Preissteigerungen sind politisch gewollt und verursacht. Sie sind notwendige Konsequenzen eines strukturellen Transformationsprozesses, von dem sich eine Gesellschaft weder abkoppeln kann noch soll. Das klassische Arsenal der Notenbanken zur Inflationsbekämpfung hilft da nur begrenzt weiter. Deshalb dürfte die unmittelbar bevorstehende Zinswende des Fed in den USA und der EZB im Euroraum wenig daran ändern, dass die Preise noch eine ganze Weile lang weiter kräftig steigen werden. Die realwirtschaftlichen Preistreiber werden sich durch Zinsanhebungen nicht so rasch zum Verschwinden bringen lassen. Vielmehr werden sie noch so lange Bestand haben, bis die ökologische und soziale Kostenwahrheit in den ökonomischen Preisen vollständig abgebildet ist. Das wird dauern – selbst für die Schweiz wird es da keinen Sonderfall geben.