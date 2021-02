Privatanleger haben wenig von Aktienrückkäufen

Es klingt sinnvoll: Wenn ein Unternehmen mit seinen Barmitteln nichts Besseres anzufangen weiss, kann es einen Teil davon genauso gut an seine Aktionäre zurückführen. Entweder über Dividenden oder Aktienrückkäufe. Bei Ersterem erhält der Anleger direkt Kapital gekoppelt an die Anzahl seiner Titel. Bei Letzterem verkauft er dem Unternehmen einen Teil seiner ­Aktien und erhält so Bares.

Zwanzig Schweizer Unternehmen haben zurzeit ein Aktienrückkaufprogramm laufen. Für sie sind diese vor allem in einer Hinsicht interessanter als Dividenden: Wenn durch Rückkauf die Anzahl Titel im Umlauf sinkt, vereinigt sich auf die übrig bleibenden Aktien mehr Gewinn pro Einzeltitel. Das sollte gemäss Lehrbuch den Aktienkurs positiv beeinflussen. Deshalb hat die Chefetage der Unternehmen zudem einen ganz persönlichen Anreiz zu Rückkäufen: Ihr Bonus ist oftmals zumindest teilweise an die Aktienperformance gekoppelt und wird meist selbst zum Teil in Aktien ausbezahlt.

Entscheidende Put-Option

Doch was ist, wenn ein Privatanleger, der oft vergleichsweise wenige Titel eines Unternehmens hält, diese behalten will, um weiter am Erfolg des Unternehmens teilzuhaben? In diesem Fall «hat ein Anleger wenig von Aktienrückkäufen», sagt Dusan Isakov, Professor für Unternehmensfinanzierung an der Universität Freiburg. Zwar geben einige Unternehmen im Rahmen ihrer Programme auch Put-Optionen an die Aktionäre heraus. Dabei handelt es sich um einen Berechtigungsschein an einer oder mehreren Aktien des Unternehmens, der vom Anleger verkauft werden kann. So kann er seine Titel behalten und bekommt dennoch Bares.