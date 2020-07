Privatbank Landolt und Oddo BHF verhandeln über Fusion

(AWP) Die Westschweizer Privatbank Landolt und die deutsch-französische Finanzgruppe ODDO BHF verhandeln über eine Fusion. Genehmigen die Aufsichtsbehörden den Zusammenschluss, werden Pierre Landolt und Thierry Lombard als Aktionäre der ODDO BHF Gruppe und als Verwaltungsräte der Landolt & Cie SA fungieren, wie es in einer Mitteilung von Montag heisst.

Ziel des Zusammenschlusses sei es, «den Aufbau der führenden unabhängigen Finanzgruppe in Europa mit starken lokalen Wurzeln in jedem Land weiter voranzutreiben», wie Philippe Oddo, geschäftsführender Gesellschafter und Vorstandsvorsitzender von ODDO BHF, in der Mitteilung zitiert. Landolt & Cie repräsentiere die «stark familiengebundene und unternehmerische Privatbankkultur, die der DNA der ODDO BHF Gruppe sehr ähnlich ist», heisst es weiter.

Das Westschweizer Institut wurde 1780 in Lausanne gegründet und verwaltet heute mit 70 Mitarbeitenden an den Standorten Genf, Lausanne und Zürich Vermögen von mehr als 3 Mrd. Fr.

ODDO BHF wiederum ist seit der Übernahme der BHF-BANK im Jahr 2016 in der Schweiz mit Hauptsitz in Zürich vertreten. Die Gruppe beschäftigt den Angaben zufolge 2’300 Mitarbeiter (davon rund 1’200 in Deutschland und der Schweiz und 1’100 in Frankreich und Tunesien) und verwaltet ein Kundenvermögen von über 100 Mrd. €. Etwa 65% des Kapitals der Gruppe werden von der Familie Oddo gehalten, rund 25% von den Beschäftigten. 2019 betrugen die Nettoerträge aus dem Bankgeschäft 585 Mio. €.