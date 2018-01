Privatbanken drängen auf EU-Marktzugang

(AWP) Für die in der Vermögensverwaltung tätigen Schweizer Banken bleibt der EU-Marktzugang ein dringendes Bedürfnis, um auch künftig im grenzüberschreitenden Geschäft konkurrenzfähig zu bleiben. Die Politik soll mit der EU, oder zumindest mit wichtigen EU-Staaten, nach Lösungen suchen, lautet die Forderung der Vereinigungen Schweizerischer Privatbanken (VSPB) und Schweizerischer Assetmanagement- und Vermögensverwaltungsbanken (VAV). Zudem verlangen die Verbandsvertreter für kleinere und mittelgrosse Banken eine Lockerung in Regulierungsfragen.

«Die Schweiz muss in der Frage des Marktzugangs auf beiden Ebenen, sowohl mit der EU als auch bilateral mit einzelnen Ländern, nach Lösungen suchen», sagte VAV-Präsident Boris Collardi am Donnerstag an der gemeinsamen Jahresmedienkonferenz der beiden Verbände in Bern. Mit Deutschland sei dies gelungen. Dagegen gebe es mit Italien in dieser Frage noch einige wichtige offene Punkte, während mit weiteren europäischen Ländern ein Abkommen nicht in Sicht scheint. Ohne einen Marktzugang sehen sich die Privatbanken dazu gezwungen, Kunden mit Domizil in der EU von ausserhalb der Schweiz aus zu betreuen.