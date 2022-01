Private Equity sucht das Scheinwerferlicht

Es klingt schon fast paradox: Während in den vergangenen Jahren die Zahl kotierter Unternehmen abgenommen hat, unter anderem weil sie von Private-Equity-Gesellschaften (PE) übernommen wurden, zieht es wieder mehr von diesen auf das Börsenparkett.

Am Donnerstag hat TPG in den USA den Handel an der Nasdaq aufgenommen. Die britische CVC Capital Partners und Ardian aus Frankreich sollen ebenfalls Pläne für ein Initial Public Offering (IPO) hegen. Der Gang an die Börse hat sich für die grossen PE-Häuser wie KKR, Blackstone, EQT oder Partners Group gelohnt.