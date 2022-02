Problem der Stromsicherheit ungelöst

Die Schweiz steckt in der Zwickmühle. Nicht nur in der Europafrage, sondern auch in der Energiepolitik: Die vom Volk vor fünf Jahren gutgeheissene Energiestrategie 2050 und das damit verbundene Ziel der Energiewende bedeuten in der Umsetzung einen gewaltigen Umbau der Infrastruktur. Dabei muss die Sicherheit der eigenen Stromversorgung gewährleistet werden, denn schon in wenigen Jahren drohen Engpässe.

Beides unter einen Hut zu bringen, ist schwierig genug. Zusätzlich hat sich die Schweiz verpflichtet, den Treibhausgasausstoss bis 2030 zu halbieren. Fünf Jahre später geht das letzte Atomkraftwerk vom Netz, sofern die Betriebsbewilligung nicht verlängert wird. Damit fällt nicht nur ein Drittel der Stromproduktion weg, sondern auch eine CO2-freundliche Gewinnung.

Alles gleichzeitig ist nicht zu haben

Wie bloss lässt sich das alles vereinbaren, zumal der Souverän die Totalrevision des CO2-Gesetzes im vergangenen Juni unerwarteterweise abgelehnt hat? Mit einem forcierten Ausbau der erneuerbaren Energiequellen, namentlich der Sonnenenergie, meint das zuständige Departement von Bundesrätin Simonetta Sommaruga.

Der Pläne werden immer mehr: Solarpanels auf Strassen-Lärmschutzwänden und -galerien, Solardächer auf Autobahnen und, gemäss der Zeitung «Schweiz am Wochenende», die Pflicht für Hausbesitzer, für neue Gebäude auf Dächern oder Fassaden eine Fotovoltaikanlage zu installieren.

Der erste Vorschlag ist gut gemeint, deckt aber nur 0,05% des Stromverbrauchs. Solardächer auf Autobahnen mögen als Ergänzung sinnvoll sein. Die Erhaltung eines schönen Landschaftsbilds ist aber nicht gleichzeitig zu haben. Die Stiftung für Landschaftsschutz hat schon mal Vorbehalte angemeldet.

Der Zwang zum Bau von Solaranlagen auf Hausdächern wiederum ist ein massiver Eingriff in das Grundrecht des Eigentums. Verbote und Subventionen statt marktwirtschaftlicher Lösungen via Lenkungsabgaben sind aus liberaler Sicht ein Irrweg.

Machbarkeit und Kosten solcher Pläne liegen überdies im Dunkeln. Soll Solarenergie dereinst die Atomkraft ersetzen, muss ihre Kapazität binnen drei Jahrzehnten um das Fünfzehnfache der heute installierten Leistung ausgebaut werden, rechnet der Verband Swissolar nicht uneigennützig vor.

Es mangelt an Speicherkapazität

Doch Photovoltaik ist ein unzuverlässiger Stromlieferant, weil witterungsabhängig, und ein ineffizienter: Für die gleiche Jahresproduktion aus Kernkraft muss mit Solarenergie ein Mehrfaches an Leistung installiert werden.

Atomkraft durch Solarenergie zu ersetzen, löst das Problem der Versorgungssicherheit nicht, sondern verschärft es. Je bedeutender die Kapazität, desto mehr und grössere Speicher sind vonnöten, die Strom nicht von einem Tag auf den andern, sondern vom Sommer auf den Winter auf Reserve halten. Gewichtige Projekte für solche Speicher sind indessen durch Einsprachen blockiert.

Die Rechnung geht einfach nicht auf. Ein völliger Verzicht auf Kernkrafttechnologie wird die Schweiz teuer zu stehen kommen.