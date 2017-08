Problemfall Stromsektor

Spezialisierung ist sinnvoll. Es käme wohl kaum ein Detailhandelskonzern auf die Idee, Turnschuhe oder Smartphones selbst herzustellen. Doch im Schweizer Stromsektor kommen spezialisierte Unternehmen derzeit unter die Räder. Und zwar diejenigen, die Elektrizität erzeugen, aber nicht verteilen und an den Endkunden verkaufen. Das brockt ihnen seit Jahren Verluste ein, so auch Alpiq. Mit dem Verkauf des Stroms am freien Markt kann Alpiq (Alpiq 81.7 -1.57%) die Produktionskosten der Wasserkraftwerke nicht decken. Branchennachbarn mit gebundenen Endkunden stehen viel besser da. Zahlreiche Ideen kursieren in Bundesbern, wie sich die Misere beheben liesse, die Branche selbst ist nicht um Vorschläge verlegen.

An die Grundprobleme wagt sich die Politik aber vorerst nicht heran. Dazu zählt der halbgeöffnete Schweizer Strommarkt. Er hat direkte Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg der Versorger. Seit 2009 (notabene dem Gründungsjahr von Alpiq) können Grossverbraucher ihren Anbieter frei wählen, alle übrigen haben den Preis des örtlichen Monopolisten zu akzeptieren. Damals – in einer Hochpreisphase – sollten kleine Betriebe und Haushalte vor einem Preisschock geschützt werden. Inzwischen schützen die gebundenen Kunden den Fortbestand hunderter Versorger. Deren Widerstand gegen eine weitere Liberalisierung ist gross.

Es wäre sinnvoll, die gesamte Wertschöpfung im Stromsektor unter die Lupe zu nehmen. Sinnvoller, als neue Geldtöpfe zu erschliessen und neue Massnahmen aus dem Hut zu zaubern. Denn es ist fraglich, ob unternehmerische Risiken in der Erzeugung von Strom, in den Netzen und im Vertrieb an Endkunden derzeit in angemessener Relation zu deren Abgeltung stehen.