Produktion in Eurozone sinkt zweiten Monat in Folge

(Reuters) Die Industrie-Unternehmen in der Eurozone haben ihre Produktion im Juni den zweiten Monat in Folge gedrosselt. Sie schrumpfte um 0,3% zum Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang von 0,2% gerechnet, nachdem es bereits im Mai ein Minus von 1,1% gegeben hatte. Viele Unternehmen leiden unter Material-Engpässen – etwa bei Mikrochips – und können deshalb trotz gut gefüllter Auftragsbücher nicht so viel produzieren wie es eigentlich möglich wäre. Im Vergleich zum Juni 2020 gab es hingegen ein Wachstum von 9,7%. Damals litt die Produktion unter der ersten Corona-Welle.

Besonders deutlich sank diesmal die Produktion von Investitionsgütern wie Maschinen und Fahrzeugen: Hier gab es ein Minus von 1,5% zum Vormonat. Die Herstellung von Verbrauchsgütern zog um 1,6% an, die von Vorleistungen um 0,1%.

Die Wirtschaft in der Eurozone hat im Frühjahr überraschend deutlich zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Zeitraum April bis Juni zum Vorquartal um 2,0%, weil vielerorts Corona-Auflagen gelockert wurden.