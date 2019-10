Produktion in der Eurozone steigt wieder

(Reuters) Trotz der schwächelnden Konjunktur hat die Industrie im Euroraum ihre Produktion wieder hochgefahren. Die Unternehmen stellten nach zwei Rückgängen in Folge im August 0,4 % mehr her als im Vormonat, wie die Statistikbehörde Eurostat am Montag mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,3 % gerechnet. Im Juli hatte es ein Minus von 0,4 % gegeben, im Juni war die Produktion sogar um 1,5 % geschrumpft.

Wie sehr die Industrie unter den internationalen Handelskonflikten und damit unter dem Schwächeln der Weltwirtschaft leidet, zeigt der Blick auf den Vorjahresvergleich: Zum August 2018 drosselten die Unternehmen in Produktion kräftig um 2,8 %. Zum Vorjahresmonat war dies der zehnte Rückgang in Folge.