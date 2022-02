Profitipps für ruppige Börsenphasen

Einbahnstrasse am Aktienmarkt war einmal. Nun herrscht wieder Gegenverkehr. Erfolgreich zu taktieren, ist für private wie für institutionelle Investoren schwieriger geworden. Viele Kommentatoren prophezeien, wegen des Bruchs in der Geldversorgung würden am Aktienmarkt als Folge einer Sektorrotation als Nächstes die Valoren von Unternehmen nachfragestabiler Branchen – etwa Nahrungsmittel, Gesundheit und Versorgung – performen. Diese Branchen seien nun im Portfolio stärker zu berücksichtigen und gleichzeitig die zins- und konjunktursensibleren Sektoren anteilsmässig zu verringern.

Die in den USA und der EU hochgeschossene Inflation hat die Karten am Aktienmarkt neu gemischt. Der Vermögensverwalter Aquila rät in der neuesten Einordnung zu Aktien eigenkapitalstarker Unternehmen, weil sie von steigenden Kreditkosten verschont sind, und solchen mit hoher Dividende. Im Vergleich zu den nun wieder besseren Obligationenzinsen bieten sie einen Renditevorteil.

Von Standardindizes abweichen

In wackligen Börsenphasen Geld in Aktien zu investieren, fordert von Anlegern eine lange Zeit nicht mehr geprüfte Nervenstärke. «Tagesschwankungen von 2% und längere hoch volatile Phasen hat es zwar immer mal wieder gegeben», sagt Adriano Lucatelli, Gründer des Vermögensverwalters Descartes Finance. «Aber für jüngere Anleger sind sie ein Novum, das rasch überfordert.»