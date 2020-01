Prominenter Zuwachs im Evolva-VR

(AWP) Beim Biotech-Unternehmen Evolva (EVE 0.299 15%) kommt es zu weiteren Änderungen im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung. So werden der kommenden Generalversammlung der ehemalige Lonza-CEO Richard Ridinger sowie Stephan Schindler (SCHP 263.6 2.97%), amtierender Finanzchef von Bachem (BANB 157.6 1.55%), zur Zuwahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Ausserdem wird André Pennartz mit sofortiger Wirkung neuer CFO.

Richard Ridinger führte Lonza von 2012 bis 2019. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Entgegen früheren Angaben stellen sich dagegen der amtierende VR-Präsident Gerhard Hoetmer und Thomas Videbaek nicht mehr für eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung. Dagegen soll Beat In-Albon wie im November angekündigt das Präsidium übernehmen. Die Suche nach einem vierten Verwaltungsratsmitglied mit fundierter Biotech-Expertise sei eingeleitet worden, heisst es in der heutigen Mitteilung.

Zudem teilte das Unternehmen mit, dass COO Scott Fabro Evolva verlassen wird. Die personellen Änderungen stünden im Zusammenhang mit dem nun abgeschlossenen Transformationsprozess des Unternehmens, heisst es.

«Wir nehmen diese Änderungen vor, um das Potenzial von Evolva als ein Unternehmen, dessen Schlüsselfunktionen alle im Raum Basel angesiedelt sind, voll zu erschliessen», lässt sich CEO Oliver Walker zitieren. Weiter bekräftigt er die Zielsetzung, den Cash-Breakeven bis «spätestens 2023» zu erreichen zu wollen.

Die Generalversammlung findet am 15 April 2020 statt.

