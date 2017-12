ProSiebenSat.1 erwartet langsameres Wachstum

(Reuters) Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 (PSM 27.93 3.64%) erwartet in den kommenden Jahren ein langsameres Umsatz- und Gewinnwachstum als in der Vergangenheit. Der Jahresumsatz werde mittelfristig um einen mittleren einstelligen Prozentsatz zulegen und bis 2018 um mehr als 1 Mrd. € steigen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Grössere Zukäufe seien dabei aber nicht berücksichtigt.

Die operative Umsatzrendite werde etwa in der Mitte zwischen 20 und 30% liegen. In den vergangenen vier Jahren hatte ProSiebenSat.1 seinen Umsatz jeweils um 10 bis 16% gesteigert – auch mit Zukäufen. Die Umsatzrendite schrumpfte in dieser Zeit von über 30 auf unter 27%.