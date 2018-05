Protektionismus im Aufschwung

Die Argumente der Vertreter von Partikularinteressen gleichen sich: Wird ihre Branche nicht vor internationaler Konkurrenz geschützt, ist sie existenziell gefährdet. So schwarzmalerisch argumentieren die Landwirte seit Jahren, neuerdings die Casinobetreiber mit Blick auf das im Juni zur Abstimmung gelangende Geldspielgesetz.

Das gleiche Schema benutzen der Nutzfahrzeugverband Astag sowie der Verband des öffentlichen Verkehrs (VöV), wenn es um das so genannte Kabotageverbot geht. Die Kabotage, der Transport von Gütern oder Personen im Inland durch ausländische Fahrzeuge, ist in der Schweiz verboten. Eine Lockerung des Verbots, wie es auch in der EU gilt, wird diskutiert.

Eine Studie soll die Interessen der Transportbranche untermauern. Sie warnt vor einer Marktöffnung, macht aber immerhin darauf aufmerksam, dass die Höhe der prognostizierten Effekte mit «grossen Unsicherheiten» verbunden sei. Das hindert sie nicht daran, quantitative Aussagen zu den vermeintlichen Schäden der Marktöffnung anzustellen. Der Präsident der Astag lässt sich mit dem Befund zitieren, eine Lockerung des Kabotageverbots sei «der Tod des Schweizer Transportgewerbes auf der Strasse und auf der Schiene».

In dieser Logik gäbe es all die Branchen der Schweizer Wirtschaft, die international offen sind, längst nicht mehr. In der Realität beweist der Wettbewerb seine anspornende Kraft: Die Maschinenindustrie oder die Chemie sind nicht zuletzt konkurrenzfähig, weil sie sich mit harter internationaler Konkurrenz konfrontiert sehen. Der Wettbewerb erzwingt Effizienz.

Je mehr Branchen sich hinter protektionistischen Schutzwällen verstecken, desto träger und statischer wird die Wirtschaft – die Standortqualität leidet. Die Politik müsste Abhilfe schaffen. Tut sie aber nicht – sie ist von Partikularinteressen dominiert.