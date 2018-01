Protektionisten aller Länder…

Alle, die es wissen wollen, wissen es: Protektionismus ist grundsätzlich schädlich – für alle Beteiligten. Trotzdem erlebt er derzeit eine geradezu beängstigende Renaissance, befeuert durch die Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump vor Jahresfrist. Auch die Schweiz, die sich so gerne als marktwirtschaftlich bezeichnet, ist davor nicht gefeit. Ein Blick zum Beispiel in die Landwirtschaftspolitik genügt.

Nun liebäugelt die vorberatende Kommission des Nationalrates mit einem weiteren protektionistischen Schritt: Sie hat beschlossen, einer parlamentarischen Initiative der Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Badran Folge zu leisten. Diese verlangt, dass der Verkauf von strategischen Infrastrukturen der Energiewirtschaft «an Personen im Ausland grundsätzlich ausgeschlossen» wird. Zu diesem Zweck sollen sie dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (Lex Koller) unterstellt werden.

Heimatschutz als Motiv

Die zuständige Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK) des Nationalrates findet es «angebracht» über einen derartigen Schutz nachzudenken. Dabei geht es offenbar in erster Linie um die Prüfung, wie genau dieser Schutz bewerkstelligt werden kann. Die Tatsache, dass die Kommission in Frage stellt, ob die Lex Koller dafür das richtige Instrument ist, macht die Sache keineswegs besser. Bedenklich ist, dass sie einen derartigen Schritt ernsthaft in Betracht zieht.

Die Urheberin des Vorstosses, Jacqueline Badran, ist eine unnachgiebige Kämpferin für eine Verschärfung der Lex Koller – für mehr Heimatschutz also. Sie hat es fertig gebracht, mit zwei 2013 eingereichten Motionen den Bundesrat über ihre Parteigenossin, Justizministerin Simonetta Sommaruga, zum Vorschlag einer Verschärfung der Lex Koller zu bewegen. Dies, nachdem der Bundesrat die Lex Koller noch vor zehn Jahren ganz abschaffen wollte.

Verstaatlichung des Energiesektors

In der Sache ist der Vorstoss auch im Zusammenhang mit dem vom Stimmbürger bewilligten ersten Paket der Energiestrategie 2050 zu sehen. Die parlamentarische Initiative führt in letzter Konsequenz dazu, dass sich der Staat an den genannten Infrastrukturen beteiligt – oder sie, in Ermangelung anderer einheimischer Investoren – gar ganz übernimmt. Nach der Energiestrategie würde damit ein weiterer Schritt zur vollständigen Verstaatlichung des Energiesektors gemacht.

Es bleibt die Hoffnung, dass die ständerätliche Kommission von diesem Vorstoss nichts wissen will. Sollte die parlamentarische Initiative jedoch umgesetzt werden – ob via Lex Koller oder auf anderem Weg, tut nichts zur Sache –, entfernt sich die Schweiz einen weiteren Schritt weg von einer marktwirtschaftlichen hin zu einer interventionistischen Ordnung. Es braucht nicht weiter betont zu werden, dass dies der Prosperität des Landes nicht zuträglich wäre.