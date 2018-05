Protektionistischer Freihandel

Wieder einmal steht der amerikanische Präsident Donald Trump in scharfer Kritik. Mit seiner Verkündung, Strafzölle auf Importe von Aluminium und Stahl zu erheben und, mit besonderem Blick gen China, Schluss mit etwaigen unlauteren Methoden machen zu wollen, hat er das globale Entsetzen angeheizt und das ihm seit seinem Amtsantritt anhaftende «Wie kann er bloss?» einmal mehr verschärft.

Zum Autor Prinz Michael von und zu Liechtenstein ist Chairman von Industrie- und Finanzkontor Etablissement, Gründer und Vorsitzender der Geopolitical Intelligence Services und Präsident des Think Tank European Center of Austrian Economics Foundation.

Schade, denn ob all dem wird ein wesentlicher Punkt ausgeblendet: Mit seinen klaren Äusserungen hat es Präsident Trump geschafft, das Thema Freihandel wieder in den internationalen Fokus zu rücken.

Aus wirtschaftsliberaler Sicht ist Freihandel sehr zu begrüssen. Die Marktkräfte können spielen und werden nicht von Zöllen, Kontingenten oder anderen Handelshemmnissen untergraben. Dadurch kann weltweit ein wertvoller Wettbewerb um Produktivität, Effizienz und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis entstehen, mit dem der Fortschritt von Wirtschaft und Gesellschaft gefördert und Qualität verbessert wird.

Freihandel bildet eine wesentliche Grundlage für gesellschaftliche Entwicklung und Wohlstand und funktioniert dann am besten, wenn er niemanden bevorteilt. Leider sieht die Praxis anders aus, und das beständige Scheitern der Gespräche im Rahmen der WTO in den letzten Jahren hat verdeutlicht, dass dem globalen Freihandel nie der Stellenwert zugestanden worden ist, den er eigentlich hätte haben sollen.

EU ist protektionistischer als die USA

Deshalb greift es jetzt zu kurz, aus Präsident Trumps (Re-)Aktion einen «Handelskrieg» heraufbeschwören zu wollen und ihn als unsäglichen Protektionisten darzustellen. Handelsauseinandersetzungen gibt es, seit es den Handel gibt. Und auch der aktuell ins mediale Scheinwerferlicht gerückte Disput um die Handelsausgestaltung zwischen den USA und China ist nichts Ungewöhnliches. Die dadurch angestossene politische Debatte aber ist enorm wichtig, solange sie eben nicht in die Richtung geht, in der ausschliesslich Amerikas Aussenhandelspolitik als protektionistisch gebrandmarkt und verunglimpft wird.

Es scheint vielen nicht bewusst zu sein, dass die Europäische Union um einiges protektionistischer unterwegs ist als die USA. Die EU erhebt beispielsweise 10% Einfuhrzoll auf amerikanische Importautos, wohingegen die USA auf europäische Importautos lediglich 2,5% Einfuhrzoll erheben. Allein seit dem Jahr 2009 hat die EU erheblich mehr diskriminierende Massnahmen mit Handelseinschränkungen gesetzt als die USA. Deshalb wäre es falsch, Präsident Trump den schwarzen Peter zuzuschieben.

Die Vorwände, mit denen protektionistische Massnahmen begründet werden, sind unterschiedlich. In der EU wird vornehmlich mit dem «Konsumentenschutz» argumentiert, in den USA wird der «Schutz von Arbeitsplätzen» in den Vordergrund gerückt. Es gibt verschiedenste protektionistische Massnahmen, am offensichtlichsten sind Zölle auf Importe. Aber auch Einschränkungen über Regulierungen und Produktspezifikationen – insbesondere ein «Steckenpferd» der EU – sind nichts anderes als protektionistische Massnahmen. Investitionsbeschränkungen und die staatliche Förderung der inländischen Produktion werden wiederum in Indien und China betrieben. Ein zeitlich beschränkter Protektionismus kann nur dann Sinn ergeben, wenn damit einer noch weniger entwickelten Volkswirtschaft ein gewisser Zeitrahmen verschafft werden soll, damit sie sich auf den globalen Wettbewerb umstellen kann.

Ein Thema sind Freihandelsverträge, bilaterale oder multilaterale. Bilaterale Freihandelsverträge haben den grossen Vorteil, dass sich die Konditionen individueller aushandeln und besser auf die Partnerstaaten zuschneiden lassen und im Bedarfsfall leichter verhandelt und angepasst werden können. Damit liessen sich komplex gewordene Beziehungsgeflechte und Abhängigkeiten schrittweise auflösen. Während bilaterale Verträge vorteilhaft für grosse Volkswirtschaften sind, eignen sich multilaterale Verträge eher für kleinere Staaten mit weniger Verhandlungskraft. Ein typisches Beispiel ist der Europäische Wirtschaftsraum, der eine ideale Lösung für Liechtenstein, Island und Norwegen darstellt.

Ganz grundsätzlich stellt sich aber die Frage, welchen Sinn Freihandelsverträge im globalen Handel wirklich haben. Im Grunde genommen sind sie nichts anderes als ein protektionistisches Instrument, das zu Privilegien für die Partner und zu Nachteilen für die Nicht-Partner führt. Ein effektiv «freier» Handel müsste auch ohne solche Verträge auskommen, indem das Angebot, die Nachfrage, die Spezialisierung und die Effizienz die massgebenden Parameter wären und nicht wettbewerbsverzerrende Handelshemmnisse. Im Sinne von Adam Smith könnten sich die relevanten Akteure eingehender mit dem Gedanken auseinandersetzen, wie man möglichst freie Weltmärkte ohne Verträge schaffen kann, und Einigkeit darüber erzielen, was denn unter einem globalen «freien Handel» überhaupt zu verstehen ist – statt ihn zum Spielball politischer Machtinteressen zu machen. Die WTO würde den Staaten eine geeignete Gesprächs- und Verhandlungsplattform bieten.

Es mutet natürlich paradox an, wenn an öffentlichen Veranstaltungen mit internationaler Ausstrahlung – wie etwa dem World Economic Forum in Davos – sich Länder wie China, Indien oder Frankreich als die grossen Protagonisten des Freihandels gebaren und versuchen, die USA in die Ecke des grossen Protektionisten zu drängen. Bei genauem Hinsehen und eingehender Analyse zeigt sich nämlich, dass China und Indien wesentlich protektionistischer unterwegs sind als die USA. Und dass Frankreich sogar innerhalb der Europäischen Union protektionistisch interagiert, insbesondere wenn es um die Entsendung von Arbeitskräften nach Frankreich geht.

Wettbewerb als Anreiz

Wenn Handel und Währungen als Instrumente in der hybriden Kriegsführung (oder um andere politische Ziele zu erreichen) eingesetzt werden, wird es gefährlich. Es handelt sich dabei zwar nicht um Protektionismus per se, aber führt ebenfalls zu Wettbewerbsverzerrungen mit ungewollten Effekten. Auch ist eine ökonomische Kosten-Nutzen-Evaluation solcher Massnahmen nicht wirklich möglich. Die USA setzen sehr stark auf ihren Dollar, um Sanktionen durchzusetzen. Auch andere Länder verwenden wirtschaftliche Mittel, um politischen Druck auszuüben. In einigen Fällen mag dies durchaus gerechtfertigt sein, in den meisten Fällen aber wird ein gefährliches Spiel getrieben.

Protektionismus ist ein handelspolitisches beziehungsweise innenpolitisches Instrument, das häufig mit populären Argumenten wie «zum Schutz von Arbeitsplätzen» angereichert wird. Kurzfristig mag dies durchaus erreicht werden, langfristig aber untergräbt Protektionismus Innovation und eine effektive Produktivitätssteigerung, weil der Anreiz des Wettbewerbs fehlt.

Erschwerend kommt hinzu, dass genau wie beim technologischen Fortschritt auch beim globalen Wettbewerb Ängste und Unsicherheiten geschürt werden. Der technologische Fortschritt bringt unbekannte Neuerungen mit sich, die das Gewohnte und Bewährte verändern. Ähnlich ist es beim globalen Wettbewerb. Es sollte deshalb die Rolle von Politik und Medien sein, primär die Notwendigkeit und die langfristigen Vorteile aufzuzeigen, die sich aus Innovation und internationalem Wettbewerb ergeben, statt Ängste und Unsicherheiten zu schüren und sie gar für politische Manöver zu missbrauchen.