PSP wird vorsichtiger

Das Umfeld wird auch für Immobiliengesellschaften schwieriger. PSP Swiss Property, die vorwiegend Geschäftsliegenschaften hält, kalkuliert deshalb für das ganze Jahr etwas enger. Sie rechnet nach einem guten Jahresstart aber immer noch mit einem leicht über dem Vorjahr liegenden Betriebsgewinn für 2020. In einer Zeit, in der Ungewissheit über Mietausfälle besteht, wird sich als Vorteil erweisen, dass die Büro- und Detailhandelsliegenschaften von PSP an bevorzugten Standorten liegen. Auf eine stabile Entwicklung weist auch der Erfolg in der Wiedervermietung der 2020 auslaufenden Mietverträge hin. Rückendeckung bietet zudem eine solide Bilanz.

