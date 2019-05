PSP verdient mehr

(AWP) Die Konzentration auf die Modernisierung bestehender Immobilien und die Weiterentwicklung von Arealen und Projekten hat sich für PSP (PSPN 106.1 -2.66%) Swiss Property im ersten Quartal ausbezahlt. Die gute Nachfrage nach Büroflächen und damit verbundene Vermietungserfolge senkten die Leerstandsquote und füllten dem zweitgrössten börsennotierten Schweizer Immobilienkonzern die Kassen. Auch für das Gesamtjahr 2019 gibt sich die Firma zuversichtlich.

Der Liegenschaftenertrag stieg nach Angaben der Firma vom Dienstag um 4,8% auf 72,4 Mio. Fr. Der Betriebsgewinn (Ebitda ohne Liegenschaftserfolg) erhöhte sich um 7,9% auf 65,4 Mio. Fr. Und der entsprechende Gewinn legte um 17% auf 50,5 Mio. Fr. zu.

Unter Einschluss des Liegenschaftserfolgs resultierte unter dem Strich mit 79,7 Mio. Fr. gar ein fast doppelt so hoher Gewinn wie im Vorjahreszeitraum. Die Steigerung um 39,5 Mio. Fr. ergab sich vor allem aus der Portfolioaufwertung um 19,7 Mio. Fr. Zum besseren Ergebnis hätten zudem tiefere Finanzierungskosten sowie eine geringere Steuerbelastung beigetragen, hiess es.

Damit hat PSP die Markterwartungen übertroffen. Der AWP-Konsens lag für den Liegenschaftsertrag bei 71,3 Mio. Fr. und für den Ebitda bei 61,5 Mio. Fr.

Der Bilanzwert des gesamten Portfolios betrug Ende März 7,68 Mrd. Fr. nach 7,44 Mrd. Fr. Ende 2018. Anfang Jahr wurden Immobilien in der Berner Innenstadt und in Bern Liebefeld erworben. Dagegen wurde eine Liegenschaft in Zürich-Altstetten und eine in Freiburg verkauft. Zudem hat PSP die letzte Eigentumswohnung auf dem Löwenbräu-Areal in Zürich verkauft.

Tiefere Leerstandsquote

Dank Neuvermietungen und Liegenschaftenverkäufen sank die Leerstandsquote per Ende März auf 4,4% von 5% Ende des Vorjahres. Vom gesamten Leerstand seien 1,1-Prozentpunkte auf laufende Sanierungsarbeiten zurückzuführen, hielt PSP fest. Von den 2019 auslaufenden Mietverträgen in der Höhe von 31 Mio. Fr. seien per Ende März 79% erneuert worden.

Mit einem Eigenkapital von 4,24 Mrd. Fr., was einer Eigenkapitalquote von 53,9% entspricht, bleibe die Eigenkapitalbasis stark, so die Mitteilung. Per Ende März 2019 habe der durchschnittliche Fremdkapitalkostensatz 0,79% nach 0,87% Ende 2018 betragen.

Prognose wird betätigt

Im laufenden Jahr rechnet der Immobilienkonzern mit einer guten Nachfrage nach Büroflächen vor allem an zentralen und gut erreichbaren Standorten. Der Markt für Ladenflächen dürfte indes vor allem an peripheren Lagen angespannt bleiben, hiess es weiter.

Insgesamt erwartet PSP 2019 weiterhin einen Betriebsgewinn (ohne Liegenschaftserfolge) von 250 Mio. Fr. Die Leerstandsquote wird mit 4,5% tiefer gesehen. Bisher hatte PSP einen Wert von unter 5% angepeilt nach 5% Ende 2018.

