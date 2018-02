Publikumsöffnung: Wer zuerst kommt…

Die Spatzen hatten die Namen von den Dächern gepfiffen. Doch dass dann an einem Tag gleich drei Börsenkandidaten ihre Pläne bekanntgeben, ist ungewöhnlich; das hat es in der Schweiz noch nie gegeben. Der ETH-Spin-off und Sensorhersteller Sensirion, Medartis, der Medizinaltechnikspezialist von Thomas Straumann, und das soziale Netzwerk A Small World stehen in den Startlöchern.

Im ersten Moment mag man sich fragen, warum gerade in einem Umfeld der Verunsicherung und schwankender Kurse so viele Unternehmen an die Börse drängen. Die Antwort: genau deswegen. Nach dem Motto «Wer zuerst kommt, mahlt zuerst» versuchen sich die Gesellschaften in die Pole Position zu manövrieren, um das berühmte «Window of Opportunity» nicht zu verpassen und nicht Opfer des Marktumfelds zu werden.

Die drei werden nicht die einzigen Newcomer bleiben. Am 26. Januar hatte «Finanz und Wirtschaft» eine Liste von dreizehn Börsenkandidaten veröffentlicht, auf der auch Medartis und Sensirion stehen. Dass Gategroup und Swissport an die Börse wollen, ist kein Geheimnis. Die Kandidaten werden alles daransetzen, vor Ostern an der SIX zu starten. Der Risikoappetit der Anleger ist nicht gestillt. Genau darauf sind IPO-Anwärter, neben einem ruhigen Börsenumfeld, angewiesen.

Anleger sollten aber nicht blind in die Newcomer investieren. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass auch in ruhigen Gewässern nicht jeder Börsengang ein Selbstläufer nach Strickmuster des Börsendarlings VAT ist. Kleine Bauernregel: Wer lediglich ein Listing plant und Mühe hat, das von der SIX vorgeschriebene Gewicht auf die Waage zu bringen, dem sollte man genau auf die Finger schauen. A Small World gehört in diese Kategorie.