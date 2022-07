Putin spielt weiter, bis Europa sein Gas nicht mehr braucht

Der russische Präsident Wladimir Putin setzt allerlei Kriegsgerät in der Ukraine ein. Seine liebste Waffe führt jedoch direkt in das Herz des europäischen Kontinents – die Gaspipelines. Am Donnerstag wird die Wartung von Nord Stream 1 abgeschlossen. Die Ostseeleitung lieferte bis zur Eskalation des Krieges 55 Mrd. Kubikmeter Erdgas pro Jahr nach Europa, was im vergangenen Jahr rund einem Drittel der gesamten Importe aus Russland entsprach.

Schon vor der Wartung drosselte der russische Gaskonzern Gazprom die Lieferungen auf 40% der Kapazität (vgl. Grafik). Nun geht die Furcht um, dass die Lieferungen auch nach Abschluss der Reinigungsarbeiten ganz ausbleiben werden.