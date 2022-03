Putins Krieg nicht mehr finanzieren

Am 24. Februar, dem ersten Tag der umfassenden Invasion in der Ukraine, zahlte der Westen Russland etwa 500 Mio. $. Das ist der durchschnittliche tägliche Wert der Käufe an russischer Energie durch die EU, das Vereinigte Königreich und die USA. Im bisherigen Verlauf des Krieges ist dieser tägliche Geldstrom etwa gleich geblieben. Besonders die EU finanziert faktisch die russische Aggression, die Vernichtung von Leben und Lebensgrundlagen und die Schaffung einer enormen Flüchtlingskrise. Warum?

Zum Autor Simon Johnson ist Professor an der Sloan School of Management des MIT.

Die Antwort lautet, verkürzt gesagt, dass der Westen das Ausmass der von den Absichten des russischen Machthabers Wladimir Putin ausgehenden Gefahr zu spät erkannt hat. Für Millionen von Ukrainern befeuert der fortdauernde Geldfluss eine Tragödie.

Die Stärke – und die Schwäche – der russischen Wirtschaftsposition ergibt sich klar aus Russlands Aussenhandelsstatistiken, die in einem neulich vom Institut für Schwellenvolkswirtschaften der finnischen Notenbank veröffentlichten Arbeitspapier analysiert werden. Der grösste Teil der russischen Exporte (2019: 240 Mrd. $) entfällt auf Öl, Ölprodukte und Erdgas, und über die Hälfte davon fliesst in die EU. Der gesamte Rest der russischen Exporte (48,5 Mrd. $) beläuft sich auf weniger als den Wert seiner Gasexporte allein (51 Mrd. $).

China kauft 28% des russischen Öls, aber nur 5% seiner Ölprodukte und 1,1% seines Erdgases. Die EU kauft 63,9% des russischen Gases und das Vereinigte Königreich weitere 4,5%.

Inflationsbekämpfung wird schwieriger

Natürlich wird der Ausschluss ausgewählter russischer Banken vom Swift-Nachrichtensystem es für russische Unternehmen beschwerlicher machen, für ihre europäischen Energielieferungen eine Bezahlung zu erhalten. Doch die Bezahlung per Telex, Telefon, andere Netzwerke oder über Drittparteien bietet Ausweichoptionen.

Die offensichtliche Lösung besteht darin, überhaupt nicht mehr für russisches Gas zu bezahlen – oder die Bezahlung auf ein Treuhandkonto zu leisten, bis Russland seine Truppen auf seine Grenzen von vor dem 24. Februar zurückzieht. Die russische Reaktion wäre vermutlich ein Lieferstopp, aber Europa behauptet, es habe ausreichende Bestände, um über den Winter zu kommen, also geht es hier hauptsächlich um die Kosten der Vorbereitung auf den nächsten Winter.

Diese Kosten dürften hoch sein, weil jede Störung der weltweiten Energielieferungen normalerweise die Preise für Öl und Gas in die Höhe treibt. Beides hätte vermutlich Auswirkungen auf die EU, die USA und die Weltwirtschaft im Allgemeinen. Es würde zudem die Aufgabe der Notenbanken bei der Steuerung der Inflation komplizieren. Aber die politischen Entscheidungsträger sind bereits mit grösseren Problemen fertiggeworden, darunter der Covid-19-Krise von 2020/21 und der globalen Finanzkrise von 2008.

Russische Notenbank hat sich vorbereitet

Deutschlands Energiestrategie stützt sich seit den Sechzigerjahren auf russisches Gas. Doch während sich die Lieferungen in der gesamten Zeit bis zum Ende des Kalten Krieges und im Gefolge des Zusammenbruchs der Sowjetunion als zuverlässig erwiesen, ist dies kein Arrangement mehr, das sich aufrechterhalten lässt. Putins Logik für den Beginn eines umfassenden Krieges gegen die Ukraine – die Wiederherstellung der Grenzen der Sowjet-Ära – hat existenzielle Auswirkungen auf die ehemaligen sowjetischen EU-Mitgliedstaaten Estland, Lettland und Litauen. Business as usual steht nun ausser Frage – oder sollte es zumindest.

Welche Auswirkungen es hätte, Russland seinen täglichen Zufluss an Devisen zu verweigern, hängt davon ab, ob es seine angehäuften Devisen nutzen könnte, um benötigte Importe zu kaufen, die 2021 380 Mrd. $ (25% des BIP) kosteten. Um für Importe aus einem westlichen Land zu bezahlen, braucht man Euro, Dollar oder eine andere westliche Währung. Eine Bezahlung in Gold, chinesischen Renminbi oder Kryptowährungen werden italienische oder französische Exporteure kaum akzeptieren.

Die russische Notenbank (CBR) hat sich vorbereitet: Ihre Devisenreserven erreichten am 14. Januar die Rekordsumme von 638,2 Mrd. $. Anders als die meisten Notenbanken hält die CBR seit 2018 nur einen relativ geringen Teil ihrer Reserven in bei der Federal Reserve Bank of New York hinterlegten US-Schatzanleihen.

Wo liegen die Devisenreserven?

Doch bedeutet das, dass Russland ein EU-geführtes Embargo gegen seine Energieprodukte überstehen könnte? Die US-Sanktionen können offensichtlich jeder amerikanischen Bank oder sonstigen amerikanischen Organisation Geschäfte mit russischen Unternehmen oder dem offiziellen Sektor verbieten, und einige erste Schritte hierzu wurden am 24. Februar angekündigt. Weniger bekannt ist, dass richtig konzipierte Sekundärsanktionen amerikanischen Banken auch Clearing-Geschäfte untersagen können, die von Dritten im Namen Russlands arrangiert werden. Um wirksam zu sein, müssten entsprechende Schritte in diese Richtung auch von den Behörden der Eurozone und Grossbritanniens umgesetzt werden.

Klar ist, dass die Durchsetzung dieser Massnahmen eine Herausforderung darstellen wird, weil niemand genau weiss, wo die CBR ihre Devisenreserven geparkt hat. Glaubwürdige Berichte legen nahe, dass sie – womöglich über Transaktionen mit EU- oder Schweizer Banken – in undurchsichtigen Offshore-Märkten versteckt sind.

Laut Zoltan Pozsar von Credit Suisse könnte die Hälfte aller russischen Reserven auf Dollar lauten, die über Devisenswaps verborgen werden. Diese Kassaverkäufe und Terminkäufe von Dollar bedeuten, dass die CBR faktisch Dollar gegen auf andere Währungen lautende Sicherheiten verleiht. Falls das stimmt, ist das eine weitere Bestätigung dafür, dass die CBR Dollar für ihre Transaktionen benötigt.

Abkehr von den Normen der Nachkriegszeit

Pozsar macht sich Sorgen, dass Sanktionen oder die Drohung mit Sanktionen die Refinanzierungsmärkte erschüttern könnten. Dieses Problem bedarf der sofortigen Aufmerksamkeit des Fed in Zusammenarbeit mit dem Forum für Finanzstabilität und anderen Behörden. Auch hier gilt: Die politischen Entscheidungsträger haben in den vergangenen Jahrzehnten schon grössere Erschütterungen bewältigt.

Darüber hinaus sollte die Mitgliedschaft Russlands im Internationalen Währungsfonds sofort ausgesetzt werden. Das würde ein klares Signal an die Finanz- und die Devisenmärkte aussenden, dass Russland sich nicht auf seine in Form von Sonderziehungsrechten gehaltenen Reserven stützen kann.

Natürlich würden diese Massnahmen auf eine radikale Abkehr von den Normen der Nachkriegszeit hinauslaufen. Aber Putin hat diese Normen am 24. Februar in Fetzen gerissen.

