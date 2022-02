Putins Krieg, Putins Schande

Aufgestanden ist er, welcher lange schlief, aufgestanden unten aus Gewölben tief. In der Dämmerung steht er, gross und unbekannt, und den Mond zerdrückt er in der schwarzen Hand.

Das sind die ersten Verse aus dem Gedicht «Der Krieg», das der deutsche Expressionist Georg Heym 1911 veröffentlichte. Aufgestanden ist er, der Krieg, seit Russlands Diktator (betiteln wir ihn standesgemäss, verweigern wir ihm die Ehrbarkeit des «Präsidenten») am Donnerstag früh den Angriff befohlen hat. Putin, der sein Christentum zelebriert, wird sich folgerichtig vor Gott zu verantworten haben, der in des Diktators vaterländisch verengter Vorstellungswelt freilich ein Russe sein dürfte.

Nicht dass es in Europa nach dem Waffenstillstand am 8. Mai 1945 nie mehr geknallt hätte – in grösserem Stil namentlich in Jugoslawiens Zerfallskriegen. Doch einen blanken Überfall auf einen Nachbarstaat hat es nicht mehr gegeben. Wohin Putins Krieg führen wird, wohin der angeblich in Judo geschulte, ergo scheints stets kühl kalkulierende Herrscher sein eigenes Land, die Ukraine, Europa und die ganze Welt noch führen wird – wir wissen es nicht. Die Rationalität von Machtmenschen darf nie überschätzt werden. Auch Hitler galt als berechnend und gerissen, bis er das Blatt überreizte. Dieser Vergleich ist übrigens sehr wohl zulässig; vergleichen heisst schliesslich nicht gleichsetzen.

Ein blutiger Palmarès

An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, dass die Sowjetunion am 17. September 1939 Polen von Osten her überfiel, nachdem Hitler-Deutschland am 1. September von Westen her eingedrungen war. Rote und braune Truppen führten am 22. September in Brest gemeinsam eine Siegesparade durch. Bevor Moskau sich mit dem Westen verbündete, hatte es sich mit Hitler arrangiert. Es ist daran zu erinnern, dass Stalins Rote Armee am 30. November 1939 über Finnland (früher ein russisches Grossfürstentum, also abtrünnig) herfiel. Der Gedanke, die finnische Grenze so nahe an Leningrad zu haben – für Stalin unerträglich. Bleibt zu hoffen, dass sich die Ukrainer ähnlich wehren werden wie die Finnen, die Stalins Invasoren bluten liessen. Es ist daran zu erinnern, dass Lenins Soldateska 1920 nach Westen vorstiess, um die Revolution zu exportieren, mit dem Ziel Berlin; die Polen schlugen sie an der Weichsel in extremis zurück. Putin fügt diesem Palmarès nun eine weitere Waffentat hinzu.

Uno-Generalsekretär António Guterres hat, er kann ja nicht anders, Putin hilflos dazu aufgefordert, seine Truppen nach Russland zurückzuholen. Genau das tut Putin nach eigenem Verständnis: Er sendet seine Krieger (sonst hat er ja nichts und niemanden) bloss heim auf heilige russische Erde; die reicht ja mindestens bis an die polnische Grenze. Was auch immer an Putins Schmerzen substanziell, mehr als nur phantomhaft gewesen sein mag: Mit dem Marschbefehl hat er alle womöglich legitimen nationalen Sicherheitsanliegen diskreditiert. Was auch immer der Westen vielleicht oder tatsächlich an Fehlern gemacht, an Sünden begangen haben mag – das ist jetzt gegenstandslos und jedenfalls bei weitem keine hinlängliche Begründung für diesen perfiden Angriff.

Ein Angriff auf einen Staat übrigens, dem Putin und seine Helfershelfer erklärtermassen die Souveränität ja ohnehin absprechen, zwischen den Zeilen spürbar seit jeher, nun ausdrücklich. Belarus ist ohnehin kaum noch mehr als eine russische Provinz. Die Bataillone der Marionette Lukaschenko müssen gegen die Ukraine mitmarschieren. Hitler fand Österreich übrigens auch nicht souverän, nur schlug ihm dort Begeisterung entgegen, als er es heim ins Reich holte.

Reiferen Semestern ist die Kreml-Tonlage der vergangenen Monate übrigens bekannt. Gejammer über die Niedertracht des Westens, über dessen bösartige Provokationen, Gewäsch über Hilferufe der von Genozid (!) bedrohten Landsleute im Donbas, Gefasel über Nazi-Staffeln in Kiew: Diese lästige Lügenleier ist ein ödes Thema mit Variationen, das in ähnlichem Stil zu Zeiten des Kalten Kriegs über den Eisernen Vorhang erscholl, bis zum Auslösen von Brechreiz. Das abgrundtiefe Ressentiment des früheren KGB-Büttels Putin gegenüber dem Westen, das spätestens in seiner Brandrede an der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 publik wurde, ist nun aufgebrochen wie eine Eiterbeule.

Hoffen auf das russische Volk

Was nun? Hoffen, dass dieser Krieg nicht in einen Weltkrieg ausartet (Putin hat ja neulich, in seinem beunruhigend schärfer werdenden Halbstarkengehabe, vermehrt direkt oder implizit von Atomwaffen schwadroniert). Hoffen, dass die Gefechte, falls es nicht bloss zum Durchmarsch mit nachfolgender Einsetzung eines Statthalters à la Quisling kommt, auf die Ukraine beschränkt bleiben. Die Nato wird den armen ukrainischen Truppen oder allenfalls einem vielleicht entstehenden Maquis wohl Waffen und Munition liefern, soweit das praktisch noch möglich ist, doch keine Soldaten.

Der bis zum Zynismus gewiefte Realpolitiker Bismarck sagte 1878 im Zusammenhang mit dem Interessenausgleich der Grossmächte auf dem Balkan, dass «das Glück südslawischer Hammeldiebe nicht die gesunden Knochen eines einzigen pommerschen Musketiers» wert seien (die Grenzen der politischen Korrektheit waren damals noch vage). So etwa wird es sein.

Was immerhin leicht beruhigend wirkt, ist die leise Stellungnahme Pekings. Spekulationen, China könnte versucht sein, gerade jetzt Taiwan anzugreifen, scheinen sich nicht zu bestätigen. Peking stellt sich nicht kraftmeierisch an Moskaus Seite, «Freundschaft» hin oder her. Das Regime von Xi Jinping verhält sich nüchtern und dürfte keine Konfrontation mit den USA riskieren wollen – zum grossen Glück für die Welt.

Was aber folgen wird, ist ein Wirtschaftskrieg, der stets beiden Seiten schadet, auf die Dauer aber mehr der russischen, die ohnehin unfasslich schwach ist, gemessen am riesigen Potenzial des Landes. Putin und seine, ja, Mafia hatten nie ein Interesse am Erstarken eines Mittelstands, einer Bürgerschicht, die etwas zu verlieren und ein gesundes Selbstbewusstsein hat, die einen verlässlichen Rechtsstaat will und sich nicht gängeln lässt.

Einzig von daher kann Heilung kommen: Dass das allzu duldsame bis apathische russische Volk endlich etwas Tapferes tut und diese parasitäre «Elite» hinwegfegt. Wenn der bescheidene allgemeine Wohlstand weiter schwindet, wenn Särge heimgebracht werden und das Internet von degoutanten Bildern aus der Ukraine überquillt, könnte das die Säulen des Regimes untergraben. Doch das ist einstweilen ein frommer Wunsch.

Diplomatie braucht Divisionen

Bereits Tatsache ist der vollkommene, auf Jahre hinaus irreparable Vertrauensverlust zwischen dem Westen und Russland. Alles, was seit 1975 (Helsinki-Abkommen) und dem Ende des Ostblocks 1989 in Europa erreicht wurde, ist Makulatur. Doch dem blauäugigsten Friedensfreund im Westen muss klar sein, dass der Diktator am lachhaft langen Tisch auf Gesprächstherapie nicht reagiert. Tatsache ist auch die weitestgehende internationale Isolation Russlands; «Freunde» wie Kuba und Venezuela sind ein Witz. China bleibt, wie gesagt, diskret.

Der Besucherreigen im Kreml war nutzlos, und namentlich bei den Europäern müsste die an sich banale Einsicht reifen, dass Diplomatie Divisionen braucht. Wer das «Gespräch sucht», wie die Floskel heisst, wird es nicht finden ohne geladene Waffe im Gepäck. Putins Selbstdemaskierung ist ferner das beste Revitalisierungsprogramm für die Nato. Finnland und Schweden werden sich zudem ihre Gedanken machen, was ihre Neutralität noch wert ist. Neutral ist und bleibt auch die Schweiz, doch sie wird es sich nun wohl ein wenig ernsthafter überlegen, wie sie es denn mit der Bewaffnung hält: Stichwort Kampfjet-Beschaffung.

Der 24. Februar 2022 könnte schliesslich, in feiner Ironie, als der Tag in die Geschichte eingehen, an dem sich Russen und Ukrainer endgültig entzweiten.