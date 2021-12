Putins letztes Aufbäumen?

Das heutige Russland ist eine klare und direkte Gefahr für den Weltfrieden. Im Juli hat Präsident Wladimir Putin einen langen Artikel mit dem Namen «Über die historische Einheit der Russen und der Ukrainer» veröffentlicht. Dort spricht er der Ukraine letztlich die Legitimität als unabhängiger Nationalstaat ab. Ausserdem har er entlang der ukrainischen Grenze eine massive militärische Mobilisierung angeordnet – zuerst im April und dann noch intensiver in den vergangenen Wochen. Führende ukrainische und amerikanische Politiker, darunter auch Präsident Joe Biden, warnen, Russland könne Anfang 2022 einen grossen Bodenkrieg gegen die Ukraine führen.

Zum Autor Anders Åslund ist Senior Fellow beim Stockholm Free World Forum.

Für die russische Aggressivität mag es viele Gründe geben, aber der wichtigste bezieht sich auf den Abstieg des Landes – und die Frage, ob Russland dadurch gefährlicher geworden ist. Will Putin tatsächlich die Ukraine angreifen? Und wenn ja, wie sollten sie und der Westen darauf reagieren?

Der Abstieg Russlands liegt auf der Hand: Seit 2009 wächst die Wirtschaft kaum noch, und seit 2014 stagniert sie völlig. Putin hat offensichtlich kein Interesse daran, für Wirtschaftswachstum zu sorgen oder den Lebensstandard zu verbessern. In Dollar ausgedrückt ist Russlands BIP von 2,3 Bio. 2013 auf noch 1,5 Bio. 2020 gefallen. Seit Putin 2014 in die Ukraine einmarschiert ist und illegal die Krim besetzt hat, ist das real verfügbare (inflationsbereinigte) Einkommen der russischen Haushalte 10% gesunken.

Ziel der nationalen «Grösse»

Da er über die Wirtschaft nichts Gutes sagen kann, betont Putin Russlands umfangreiche internationale Währungsreserven und die geringen Staatsschulden. Diese Statistiken scheinen sein Ziel der nationalen «Grösse» zu bestätigen, das zum Synonym für seine eigene autoritäre Regierung geworden ist.

Also scheint Putin eine Art modernes Sparta anzustreben – einen Staat, der sich ausschliesslich auf seine militärische Stärke verlässt. Seit dem russischen Angriff auf Georgien vom August 2008, der grosse militärische Schwächen sichtbar machte, hat der Kreml sein Militär erheblich modernisiert, während grosse Teile des restlichen Europas ihre – nach Ende des Kalten Krieges begonnene – Abrüstung fortgesetzt haben.

Aber die relative militärische Macht Russlands könnte ihren Höhepunkt bereits überschritten haben. Laut dem Internationalen Friedensforschungsinstitut in Stockholm lagen die russischen Militärausgaben 2020 bei 62 Mrd. $, verglichen mit 778 Mrd. der USA und 252 Mrd. Chinas. Sogar das indische Militärbudget war mit 73 Mrd. $ höher als das russische.

Das Eisen schmieden, solange es heiss ist

Nun scheint Putin die Zeichen der Zeit erkannt zu haben und zu glauben, wenn Russland von seiner militärische Stärke profitieren wolle, müsse es das schnell tun, bevor sich die wirtschaftliche Grundlage des Landes weiter auflöse. Darüber hinaus hat der diesjährige Rohstoffboom (besonders bei Metallen und Energieträgern) den Anreiz für den Kreml gestärkt, das Eisen zu schmieden, solange es heiss ist.

Wie in die Enge getriebene Tiere sind absteigende Mächte häufig die gefährlichsten. Graham Allison von der Harvard University erinnert uns in «Destined for War» daran, dass es Österreich-Ungarn, also eine absteigende Grossmacht, war, die durch ihre Kriegserklärung an Serbien den Ersten Weltkrieg begonnen hatte. Im aktuellen Umfeld scheinen die Russen einen Panzer- und Artilleriefeldzug zu planen, der an den Zweiten Weltkrieg erinnert. Wenn dies stimmt, ist ihre Kriegsmaschinerie so überholt wie die Ansichten Putins über die Ukraine.

Ein zeitgenössischer, friedliebender westlicher Beobachter könnte sich fragen, warum Putin einen Krieg beginnen wollen würde. Sicherlich kennt er den berühmten Ausspruch des russischen Innenministers Wjatscheslaw von Plehwe aus dem Jahr 1904: «Um eine Revolution zu verhindern, brauchen wir einen kleinen, siegreichen Krieg.» Bald darauf wurde Plehwe von einem Revolutionär ermordet. Trotzdem folgte der russisch-japanische Krieg von 1904/05. Dieser Konflikt war allerdings weder klein noch siegreich, und er führte mit dazu, dass es 1905 zur Revolution kam.

Kleiner, siegreicher Krieg unmöglich

Wahrscheinlich hat Putin noch seine eigenen kleinen, erfolgreichen Kriege in Georgien von 2008 und der Krim von 2014 vor Augen, nach denen er die höchsten Zustimmungsraten seiner Amtszeit für sich verzeichnen konnte. Seitdem hat seine Zustimmung aber neue Tiefststände erreicht, und im Zuge dieser öffentlichen Unzufriedenheit hat er die politische Repression auf ein Niveau erhöht, das es seit der Amtszeit des ehemaligen Sowjetführers Juri Andropow (1982 bis 1984) nicht mehr gegeben hat.

Um seine immer extremere Unterdrückung zu rechtfertigen, hat Putin auch die Propagandamaschinerie des Kreml auf Sowjetniveau aufgerüstet. Aber antiwestliche Botschaften werden die Bevölkerung nicht dazu bringen, ihn zu unterstützen. Dazu würde er einen weiteren sehr erfolgreichen Krieg benötigen. Da Russland keine Chance hätte, einen grossen Krieg gegen den gesamten Westen zu gewinnen, wäre ein begrenzterer Konflikt erforderlich. Also fällt Putins Blick auf die Ukraine, die er einen westlichen Vasallen nennt.

Aber auch in der Ukraine ist kein kleiner, siegreicher Krieg möglich. Wie der neue ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikow kürzlich bemerkte: «Für die Ukraine wäre der menschliche Preis katastrophal, aber die Ukrainer würden nicht allein trauern. Auch Russland würde massive Verluste erleiden. Bilder von Särgen, die von der ukrainischen Front zurückkehren, würden sich in den sozialen Medien wie ein Virus verbreiten, der selbst die Zensoren des Kreml überfordern könnte. Ein grosser Krieg in der Ukraine würde ganz Europa in die Krise stürzen.»

Harte Sanktionen in Aussicht stellen

US-Geheimdienste warnen, Russland habe nahe seiner Grenze zur Ukraine etwa 175’000 Soldaten stationiert. Aber eine Streitmacht dieser Grösse wäre nicht genug. Die aktive Truppenstärke der Ukraine beträgt 250’000 Soldaten, die teilweise über reichlich Kampferfahrung verfügen und ihr Heimatland gegen Soldaten verteidigen würden, die vielleicht kein höheres Ziel haben, als ihren Sold zu bekommen.

Russlands Fehler im Jahr 1904 war, dass es Japan als Militärmacht nicht ernst nahm. Dass Japan den Sieg davontrug, schwächte die Macht des Zaren erheblich und ermöglichte die darauf folgende Revolution. Ein russisch-ukrainischer Krieg von 2022 könnte sich als noch grösserer Fehler herausstellen, den Putin wahrscheinlich nicht überleben würde.

Unterdessen darf der Kreml nicht die Möglichkeit bekommen, von seinem Säbelrasseln innenpolitisch zu profitieren. Auf Putins bisherige Aggressionen gegen Georgien und die Ukraine antwortete der Westen lediglich mit begrenzten Sanktionen. Er muss aus diesen Fehlern lernen und sich voll hinter die Ukraine stellen. Der Westen sollte das Land nicht nur mit militärischer Ausrüstung und Ausbildung unterstützen, sondern auch wirklich zerstörerische Sanktionen gegen Russland verhängen. Dies haben Biden und der Aussenminister Antony Blinken bereits versprochen. Sie und die europäischen Verbündeten Amerikas müssen dieses Versprechen nun erfüllen.

