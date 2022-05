Putins totalitäre Herrschaft und ihre Ursprünge

Ende 1999, als der kranke Boris Jelzin unter den Offizieren der Geheimdienste nach einem Nachfolger suchte, machte in Russland ein düsterer Witz die Runde. «Warum sind Kommunisten besser als der KGB?», war der Aufhänger. «Weil der Kommunist dir auf die Finger haut, aber der KGB dir den Kopf abschlägt.» Eigentlich war es mehr Warnung als Witz. Leider haben die meisten Russen das nicht verstanden.

Zur Autorin Nina L. Chruschtschowa ist Professorin für Internationale Beziehungen an der New School, New York.

Im selben Jahr war Wladimir Putin, ein KGB-Mann, der inzwischen die Nachfolgeorganisation FSB leitete, zum Ministerpräsidenten ernannt worden. Kurz nach seiner Ernennung witzelte er angeblich mit seinen ehemaligen Kollegen vom FSB: «Die Infiltration der höchsten Regierungsebene ist geglückt.» Auch da hätten schon die Alarmglocken läuten müssen – nicht zuletzt, weil Putin lange ein Bewunderer von Juri Andropow war, dem ehemaligen KGB-Chef, der die Sowjetunion für zwei lange Jahre mit eiserner Faust regiert hatte.

Angesichts des wirtschaftlichen und politischen Chaos nach dem Fall der Sowjetunion wünschten sich die Menschen Ende der Neunzigerjahre Stabilität und waren dafür sogar bereit, den KGB wieder in die obersten Führungsetagen der Regierung zu lassen. Dies bot Putin, der im Jahr 2000 zum Präsidenten gewählt worden war, die Chance, sich wie sein Vorbild Andropow Macht über alle Aspekte des russischen Systems und nicht zuletzt die Öl- und Gasindustrie sowie andere strategische Wirtschaftsbereiche zu sichern.

Amoralisch und pragmatisch

Putin fühlte sich von den privatwirtschaftlichen Moguln bedroht, die unter Jelzins chaotischer Präsidentschaft die Kontrolle über diese Industrien an sich gerissen hatten. Also besetzte er wichtige Posten stattdessen mit sogenannten Silowiki – Vertretern des Militärs und der Geheimdienste wie den ehemaligen KGB-Agenten Igor Setschin und Sergei Tschemesow.

Wie konnten die Erben der Organisation, die unter Josef Stalin in den Dreissiger- und Vierzigerjahren so viel Terror verbreitet hatten, im 21. Jahrhundert wieder an die Macht kommen? Schliesslich stand der KGB nach der Entstalinisierung unter Nikita Chruschtschow in den Fünfzigerjahren und Michail Gorbatschows Perestroika Ende der Achtziger selbst in den Augen seiner eigenen Agenten schon mit einem Bein im Grab. Unter Gorbatschow hatte Putin wie viele andere den Dienst quittiert, weil er glaubte, der Geheimdienst sei Geschichte.

Das änderte sich jedoch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Wie sich zeigte, kam der KGB besser mit dem Übergang zum Kapitalismus zurecht als jede andere sowjetische Organisation. Seine Agenten waren amoralisch, pragmatisch, gut vernetzt, an ungeregelte Arbeitszeiten gewöhnt und sehr geübt im Fach der eigennützigen Manipulation.

Patriotismus und Loyalität

Dazu kommt, dass die Sicherheitsorganisationen des Staates nie aufgelöst wurden. Der KGB hatte nicht nur Gorbatschow, sondern in einer – erheblich entschärften und in FSB umgetauften Version seiner selbst – auch Jelzin überlebt. Russische Staatschefs, liberal oder nicht, haben sich zum Machterhalt immer auf die Geheimdienste gestützt. Der Unterschied unter Putin (und unter Andropow in Sowjetzeiten) war nur der, dass Vertreter dieser Dienste selbst Macht ausübten.

Für Putin war die Stärkung der staatlichen Sicherheitsorgane eine Versicherung gegen Unruhen wie die im Jahr 1991, die dem ein Ende setzten, was er das «historische Russland» nennt. Und Putin ist sehr stolz auf die Stabilität des politischen Systems, das er aufgebaut hat, wenn auch ohne Frage mithilfe hoher Energiepreise und des relativ kompetenten Managements mancher Silowiki.

Allerdings ist der Aufbau eines Systems eine Sache, sein Erhalt eine ganz andere. Putins Vorstellung von der Leitung seiner Schöpfung ist in den Verfassungsänderungen verkörpert, die in der gefälschten Volksabstimmung von 2020 verabschiedet wurden und ihm nicht nur ein rechtliches Schlupfloch für viele weitere Jahre an der Macht bieten, sondern auch den idealen russischen Bürger definieren: ein Patriot, dessen Loyalität vor allem dem Staat gilt.

Ziel der totalen Kontrolle

Diese Vorstellung sieht auch für die Geheimdienste eine neue Rolle im Staatsapparat vor. Früher hatte Putin auf Silowiki wie Setschin und Tschemesow gehört und sogar wichtige Aufgaben an Vertraute delegiert. Heute diktiert er die Politik, ohne alternative Meinungen anzuhören, und delegiert ihre Umsetzung an seine technokratische Regierung unter der Führung des roboterhaften Ministerpräsidenten Michail Mischustin. Die tägliche Macht liegt mehr als jemals zuvor in den Händen von Sicherheitsorganen wie der Föderalen Aufsichtsstelle im Bereich Bildung und Wissenschaft (Rosobrnadsor), den Sondereinheiten des föderalen Strafvollzugs und dem Föderalen Dienst für die Aufsicht im Bereich der Informationstechnologie und der Massenkommunikation (Roskomnadsor).

Diese neuen Säulen des staatlichen Kontrollapparats sind unpersönliche Organe mit nur einem Ziel: den politischen Raum von allem Kreml-Kritischen – d.h. nach neuer Lesart Antirussischem – zu säubern und jeden zu bestrafen, der nicht genug «Loyalität» zeigt. Anders als die Silowiki geben sie Putin weder Ratschläge für die Lösung der Probleme, denen Russland gegenübersteht, noch geben sie zu, wie wichtig internationales Engagement für die innere Entwicklung Russlands ist. Stattdessen verfolgen sie blind Putins Ziel der totalen Kontrolle über Russland um jeden Preis.

Alexei Nawalny, der inhaftierte Antikorruptionsanwalt und Oppositionsführer, glaubt, dass der Kreml mit dem Angriff auf die Ukraine vor allem vom sinkenden Lebensstandard ablenken und die Bevölkerung in einer patriotischen Aufwallung hinter sich scharen will. Noch grundsätzlicher werden mit dem Krieg jedoch die FSB-Leute, die in Putins ersten Regierungsjahren an die Macht gekommen sind, nun endgültig verstossen und die Dominanz der namenlosen russischen Geheimdiensttechnokraten bestätigt – der wahren Erben des KGB. Putin bleibt natürlich an der Spitze, das neue System ist schliesslich auf ihn zugeschnitten.

Mehrheit für die «Operation»

Die beängstigenden Folgen dieser Machtverschiebung sind in Russland heute überall zu spüren. Seit Beginn von Putins «spezieller Militäroperation» in der Ukraine sind bereits 15’000 Menschen, die gegen den Krieg protestierten, verhaftet worden, darunter mehr als 400 Minderjährige. Unabhängige Medien sind gesperrt oder aufgelöst worden, und ausländische Medienvertreter haben keine andere Wahl, als das Land zu verlassen. Äusserungen über den Krieg, die nicht den offiziellen Meldungen des Verteidigungsministeriums entsprechen, können mit fünfzehn Jahren Gefängnis bestraft werden.

In dieser Atmosphäre der totalen Repression, die bereits mit der Stalin-Zeit verglichen wird, geben die Russen, die noch nicht geflohen sind, klein bei. Inzwischen unterstützen gut 80% der Russen nach eigenen Angaben die «Operation» in der Ukraine. Das ist nicht überraschend. Die gesichtslosen Henker herrschen wieder über Russland.

