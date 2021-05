Q1-Resultate zeigen: Unternehmen sind rasant gestartet

Die Aktienkurse notieren auf Höchstständen – das Gleiche gilt aber auch für etliche Unternehmenszahlen. Ein grosser Teil der Gesellschaften hat unterdessen Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt. Für viele war es ein aussergewöhnlich erfolgreiches Quartal. So spricht Bossard, Händler von Schrauben und anderen Verbindungsteilen, vom «besten Jahresstart in der Unternehmensgeschichte». Und auch der Zementhersteller LafargeHolcim ist gemäss eigenen Angaben «so gut in das Geschäftsjahr gestartet wie nie zuvor».

Eine Analyse der Abschlüsse grösserer, in der Schweiz kotierter Unternehmen zeigt: Im Durchschnitt konnten sie den Umsatz zwischen Januar und März gegenüber der Vorjahresperiode 11% steigern (vgl. Tabelle). Tobias Fahrenholz, Senior Equity Analyst bei Stifel in Zürich, sieht zwei Hauptgründe für das starke Wachstum: die niedrigen Vergleichswerte sowie die sich verbessernde Stimmung aufgrund der höheren Impfquoten. Hinzu komme, dass sich die Währungssituation mit dem schwächeren Franken deutlich verbessert habe, dass verschobene Projekte aus dem vergangenen Jahr nachgeholt würden und teilweise Lager aufgebaut worden seien.