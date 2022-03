Qualität unter der Lupe

Qualität liegt uns am Herzen und ist unser wichtigstes Mantra. Denn damit steht und fällt unsere Glaubwürdigkeit. Wer sich, wie wir, gerne als Goldstandard der Schweizer Wirtschaftsberichterstattung bezeichnet, muss auch bereit sein, sich auf die Finger schauen zu lassen.

Experten prüfen

Einmal im Jahr wird deshalb der Inhalt unserer Zeitung und des Webauftritts innerhalb des Qualitätsmonitoring der Tamedia-Medien auf Herz und Nieren geprüft. Dabei geht es nicht zuletzt um die Einhaltung der handwerklichen Regeln gemäss dem Handbuch «Qualität in den Medien». Neben dem Projektverantwortlichen Res Strehle wurde FuW vom Unternehmer und Publizisten Dr. Konrad Hummler unter die Lupe genommen.

Hervorgehoben wurde bei FuW das Serviceangebot bzw. der Servicegedanke. Dafür gab es zehn von zehn Punkten. Ebenfalls die Bestnote hat unser Angebot erhalten, wenn es um die Einordung von Themen und Ereignissen ging. Noch Raum nach oben gibt es gemäss Monitoring für Unterhaltungswert und Visualisierung.

Ihre Meinung ist gefragt

Das Gebot der Trennung zwischen redaktionellen Inhalten und Werbung wurde gut eingehalten. Redaktionelle Beiträge und Werbeinhalte waren jederzeit unterscheidbar, Vermischungen wurden nicht festgestellt. Den gesamten Report zum Quality Monitoring finden Sie hier.

Ich möchte mich bei der Redaktion für die wertvolle Arbeit und ihren Einsatz bedanken. Gerade in Zeiten, in denen sich die Welt im Stundentakt zu verändern scheint, sind Einordnung und seriöse Berichterstattung besonders wichtig. Ich hoffe, liebe Leserinnen und Leser, Sie teilen die Meinung der Qualitätsauswertung. Falls Sie Input haben, was FuW besser machen könnte, sagen Sie es mir unter [email protected]