Raiffeisen-CEO: «Wir sind sicher keine Vergleichsplattform»

Herr Huber, die Raiffeisengruppe hat im vergangenen Jahr insgesamt 37’000 Kunden dazugewonnen. Welchen Mitbewerbern haben Sie diese streitig gemacht?

Die neuen Kunden sind gut verteilt, aus allen Regionen der Schweiz. Auch konnten wir 7000 neue KMU bei uns begrüssen.

Im vergangenen Sommer waren Sie in Bezug auf die weitere Entwicklung der Covid-Krise zurückhaltend. Raiffeisen hat als Vorsichtsmassnahme zusätzliche Reserven für allgemeine Bankrisiken gebildet. Zum Jahresende hin haben Sie diese nun aufgelöst. Ist das Schlimmste bereits vorüber?

Mitte Jahr sind wir mehr oder weniger frisch aus dem Shutdown gekommen. Wir wussten überhaupt nicht, was das zweite Halbjahr noch bringt. Der volkswirtschaftliche Schaden liess sich überhaupt nicht abschätzen. Deshalb haben wir diese Reserven für allgemeine Bankrisiken in der Höhe von 75 Mio. Fr. gebildet. Im zweiten Halbjahr haben wir an Visibilität gewonnen, wir haben Kundengespräche geführt und haben unser Kreditportfolio genau geprüft. Wo nötig, haben wir für einzelne Positionen Wertberichtigungen gebildet. Dafür konnten wir die allgemeinen Reserven über 75 Mio. Fr. wieder auflösen.