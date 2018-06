Finma wirft Raiffeisen schwere Mängel vor

(AWP) Die Finanzmarktaufsicht Finma sieht bei der Raiffeisen Schweiz schwerwiegende Mängel in der Unternehmensführung. Die Bankengruppe habe Interessenkonflikte ungenügend gehandhabt.

Zudem habe der Verwaltungsrat der Bank die Aufsicht über den ehemaligen CEO Pierin Vincenz vernachlässigt, heisst es in dem am Donnerstag veröffentlichten Enforcement-Bericht der Behörde (siehe Textbox unten «Was heisst Enforcement?»). Die Finma verfügt nun Massnahmen zur Verbesserung der Corporate Governance.

Die Finma hatte ihr Verfahren im Jahr 2016 wegen Hinweisen auf mögliche Interessenkonflikte eingeleitet. Raiffeisen hatte unter der Führung von Vincenz eine Vielzahl an Beteiligungen aufgebaut. Dies habe oft zu «Rollenkumulationen und Interessenkonflikten» geführt, stellt die Behörde fest.

Die Finma sieht auch ungenügendes Risikomanagement bei Kreditvergaben an Vinzenz und weiteren Personen, auch habe die Aufsicht über den CEO in anderen Bereichen nicht funktioniert.

Insgesamt habe der Raiffeisen-Verwaltungsrat seine Funktion als Oberleitungs-, Aufsichts- und Kontrollorgan der Bank insbesondere im Zeitraum von 2012 bis 2015 ungenügend wahrgenommen, stellt die Finma fest. «Damit ermöglichte es der Verwaltungsrat dem ehemaligen CEO zumindest potenziell, eigene finanzielle Vorteile auf Kosten der Bank zu erzielen.»

Hauptgegenstand des Verfahrens war die Beteiligung der Bank an den Gesellschaften Investnet, KMU Capital und Investnet Holding. Besonders im Fokus sei die Rolle des ehemaligen CEO gelegen, namentlich wegen dessen eigener Beteiligung als Minderheitsaktionär an der Investnet Holding.

Massnahmen verfügt

Die Finma verfügt nun verschiedene Massnahmen «zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustands». So muss sich der Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz erneuern und fachlich verstärken, mindestens zwei Mitglieder müssen angemessene Erfahrung im Bankwesen haben.

Zudem wird die Bank verpflichtet, die Vor- und Nachteile einer Umwandlung von Raiffeisen Schweiz in eine Aktiengesellschaft vertieft zu prüfen.

Gegen Vincenz selbst hatte die Finma ein Verfahren schon im letzten Dezember eingestellt. Der Grund dafür war laut der Finma, dass Vincenz öffentlich einen lebenslangen Verzicht auf Führungspositionen in der Finanzbranche erklärt hatte. Damit wurde das Verfahren laut der Behörde gegenstandslos.

Vincenz war am (gestrigen) Mittwoch aus der Untersuchungshaft entlassen worden, nachdem er Ende Februar verhaftet worden war. Die Zürcher Staatsanwaltschaft führt eine Untersuchung wegen des Verdachts auf ungetreue Geschäftsbesorgung.

Vincenz soll sich bei Firmenübernahmen der Kreditkartengesellschaft Aduno und der Investmentgesellschaft Investnet persönlich bereichert haben, so der Vorwurf. Er bestreitet alle Vorwürfe. Die Untersuchung sei «weit fortgeschritten», teilte die Zürcher Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Keine Indizien gegen aktuelles Management

Der aktuelle Raiffeisen-CEO Patrik Gisel wird in der Medienmitteilung nicht namentlich erwähnt. Ob die Finma weitere Verfahren gegen Einzelpersonen eröffnen werde, werde sie erst nach Vorliegen der internen Untersuchung der Bank entscheiden, wird jedoch betont.

Bis jetzt habe sie keine Anhaltspunkte, «die ein aufsichtsrechtliches Verfahren gegen heutige Führungskräfte der Raiffeisen Schweiz rechtfertigen würden».

Raiffeisen anerkennt

Die Raiffeisen-Gruppe anerkennt die Finma-Verfügung. Entsprechende Verbesserungsmassnahmen seien eingeleitet und zum Teil bereits umgesetzt worden.

Raiffeisen habe bereits ein Massnahmepaket definiert, um den ordnungsgemässen Zustand wieder herzustellen, teilt Raiffeisen am Donnerstag mit. Bereits vor zwei Jahren habe Raiffeisen eine Reihe von Massnahmen zur Corporate Governance eingeleitet, die die von der Finma gerügten Interessenskonflikte wesentlich reduzierten.

Raiffeisen habe ebenfalls einen Erneuerungsprozess im Verwaltungsrat angestossen mit dem Ziel, das oberste Gremium fachlich zu verstärken. Dabei beachte Raiffeisen die Auflagen der Finma bezüglich Kompetenzen in den Bereichen Risiko und Compliance sowie im Bankwesen.

Mit den angekündigten oder bereits erfolgten Rücktritten von fünf Verwaltungsratsmitgliedern und dem Wahlvorschlag für zwei neue Mitglieder sei die Umgestaltung bereits einen grossen Schritt vorwärtsgetrieben worden.

Zur Auflage der Finma, die Folgen einer Umwandlung in eine Aktiengesellschaft vertieft zu prüfen, schreibt Raiffeisen, dass der Verwaltungsrat im Rahmen der Strukturdiskussion die Überprüfung ihrer Gesellschaftsform vornehmen werde.

Was heisst Enforcement?

Das Enforcement der Finma wird dann aktiv, wenn Hinweise vorliegen, dass möglicherweise Aufsichtsrecht verletzt worden ist oder wird. Die Finma prüft diese Hinweise in einem ersten Schritt im Rahmen einer Abklärung.



Muss die Finma davon ausgehen, dass schwere Regelverletzungen vorliegen, so eröffnet sie in einem zweiten Schritt ein formelles Enforcementverfahren. Werden schwere Verletzungen des Aufsichtsrechts effektiv festgestellt, erlässt die Finma am Ende des Verfahrens in der Regel eine Verfügung.



Darin ordnet sie Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes an und überwacht deren Umsetzung. Die Verfügungen der Finma sind gerichtlich überprüfbar.



Die Finma kann einschneidende Massnahmen anordnen, die von der Feststellung einer Aufsichtsrechtsverletzung bis zum Entzug der Bewilligung, der Verhängung eines Berufsverbots oder der Liquidation der betroffenen Gesellschaft reichen. Die Massnahmen haben zielgerichtet und verhältnismässig zu sein. Sie bezwecken immer die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes und haben daher keinen bestrafenden Charakter.



Die wichtigsten Enforcement-Massnahmen der Finma:



– Organisatorische und personelle Auflagen: Die Finma kann Massnahmen anordnen, die in das Geschäftsmodell, in die Organisation oder in die Besetzung von Schlüsselfunktionen der betroffenen Unternehmung eingreifen.



– Gewinneinziehung: Die Finma kann unrechtmässig erwirtschaftete Gewinne oder vermiedene Verluste einziehen – dies sowohl bei natürlichen Personen wie auch bei Unternehmen. Die Finma kann aber keine Bussen aussprechen.



– Berufsverbote: Die Finma kann verantwortlichen Personen bis zu fünf Jahren verbieten, bei einem beaufsichtigten Institut in leitender Stellung tätig zu sein.



– Bewilligungsentzug: Als härteste Massnahme kann die Finma Instituten die Bewilligung entziehen.



Die Finma hat demgegenüber nicht die Kompetenz, Hausdurchsuchungen oder Festnahmen vorzunehmen oder Bussen zu verfügen. Dies ist ausschliesslich den Strafbehörden vorbehalten. Die Finma reicht aber bei den Strafbehörden Strafanzeige ein, wenn sie Kenntnis von Verbrechen, Vergehen oder von sonstigen strafbaren Widerhandlungen hat.



Quelle: Finma