Raiffeisen hält an Leonteq fest

Raiffeisen will an ihrer Leonteq-Beteiligung festhalten. Die Bank und der Derivatspezialist hoffen offensichtlich, dem Markt damit ein Beruhigungssignal zu senden, das positiv auf den Kurs der Leonteq-Aktie wirken soll. Die Verkaufsabsicht Raiffeisens für rund 10% der Leonteq-Aktien galt als Unsicherheitsfaktor, der auf dem Kurs lastete. Seit Jahresanfang haben die Valoren rund 19% an Wert verloren, ungefähr so viel hat der breite Markt in dieser Zeit gewonnen. Die Kursrelevanz der Verkaufsabsicht darf allerdings bezweifelt werden. Raiffeisen war nie in Kapitalnot, muss Leonteq nicht zwangsweise verkaufen und wird das deshalb wohl auch nicht mit Verlust tun. «Finanz und Wirtschaft» schätzt den Einstandspreis Raiffeisens auf 68 Fr. je Aktie. Nach einem Abschreiber 2017 von 69 Mio. Fr. hält die Bank den Derivatspezialisten noch mit 246 Mio. Fr., also zu 53 Fr. je Titel, in den Büchern – weit weg von den gut 33 Fr., auf denen Leonteq zurzeit handeln. Auf dem Leonteq-Kurs lasten statt Raiffeisen wohl mehr die derzeit schwache Nachfrage nach strukturierten Produkten und die Unsicherheiten um die Zukunft des Geschäfts.

