Ein Rekordgewinn dank Verkauf von Beteiligungen

Stellen Sie sich vor, eine Bank präsentiert ein Rekordergebnis, und keiner hört wirklich hin. So geschehen am Freitag, als Raiffeisen starke Geschäftszahlen für 2017 vorgelegt hat. Das Interesse lag aber klar auf der Strafanzeige Raiffeisens und dem Verfahren der Staatsanwaltschaft gegen den ehemaligen Chef der systemrelevanten Bank, Pierin Vincenz.

Das beste Geschäftsjahr Raiffeisens war aber schon zum Halbjahr abzusehen. 2017 stehen ein Ertrag von 3,3 Mrd. Fr. (+6,5%) und ein Gewinn von 917,1 Mio. Fr. (+21.6%) zu Buche. Zum Rekordgewinn verhalf allerdings der Verkauf der Anteile am Versicherer Helvetia und an der Softwareschmiede Avaloq. 119,4 Mio. Fr. spülte er in die Kasse der Bank.